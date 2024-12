Ima 60 godina, a izgleda DUPLO MLAĐE: Otkriveno je ŠTA BRED PIT JEDE SVAKOG DANA i ova namirnica je OBAVEZNA u njegovoj ishrani

Bred Pit i njegov izgled su uvek u centru pažnje. Ovih dana pogotovo jer je Anđelina Džoli ostvarila veliku pravnu pobedu protiv njega, nakon što je sudija doneo odluku da se dostave dokazi da je zlostavljao nju i njihovu decu.

Bred Pit je iako u jeku skandala gde se dokazuje da je zlostavljao bivšu ženu i decu, ipak ostao miljenik žena i to zbog svog besprekornog izgleda.

On je u poslednje vreme mnogo "radio" na svom izgledu. A mrežama kruže komentari da izgleda kao da se vratio na početak 2000-ih.

- Ne pokušava da izgleda mlađe, ali izgleda kao najzdravija verzija sebe. Čini se da Bred vodi računa o svom licu i vratu i da ih štiti od sunca i na ovoj način čuva elastičnost kože, rekao je dr Kostas jednom prilikom i istakao da Bred sigurno nije radio vidljive operacije i botoks.

On je naglasio da iako bi Bred mogao da uradi operaciju blefaroplastike pomoću koje bi "sredio" gornje kapke, on je dovoljno pametan da to izbegne i zadrži prirodan izgled, a dodao je da veliku ulogu u njegovom izgledu verovatno igraju i geni.

Njegov izgled pokrenuo je lavinu komentara, dok su se mnogi zainteresovali za njegov način ishrane. Osim što se trudi da se zdravo hrani, glumac ima i treninge koji čine da njegovi mišići budu tonirani.

Jednom prilikom otkrio je da po potrebi drži i određene dijete, odnosno da ima poseban režim ishrane kojeg se strogo pridržava.

Ovako izgleda jelovnik Breda Pita:

Doručak: Jaja (šest belanaca, sedam žumanaca) i 75 grama ovsene kaše sa suvim grožđem

Užina: Tunjevina iz konzerve i pšenični hleb

Ručak: Dva parčeta pilećih grudi, 75-100 grama smeđeg piriniča ili paste, i zeleno povrće

Pre treninga: Proteinski šejk i banana, ili proteinska čokoladica

Posle treninga: Proteinski šejk i banana

Večera: Riba ili grilovana piletina , smeđi pirinač ili pasta, povrće i salata

Večernja užina: Proteinski šejk ili niskokalorični sir

Dakle, njegova dijeta se sastoji od 2.000 kalorija na dan što mu daje dovoljno energije da izdrži svaki trening i dovoljno proteina da napravi mišić.

Autor: Zorica Lazarević