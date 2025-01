Šokantne slike čovekovih šaka kruže internetom: Jeo je ovo meso, ruke mu izgledaju jezivo

Neimenovani pacijent, u svojim 40-im godinama, jeo je samo životinjske proizvode oko osam meseci pre nego što su se javili veoma čudni, a naizgled zabrinjavajući simptomi.

Naime, svakog dana je jeo čizburgere koji su uključivali oko 2,7 kilograma junetine, oko 4 kilograma sira i dodatne masnoće na dnevnom nivou unosa.

Čovek tvrdi da je izgubio težinu, dobio više energije i "poboljšao mentalno stanje". Ali takođe je dobio bezbolne žute linije po celim dlanovima, tabanima i laktovima. Posle tri nedelje, posetio je Opštu bolnicu Tampa, na Floridi, gde su lekari otkrili da su njegovi nivoi holesterola bili neopisivo visoki. Izmerio je više od 1.000 mg/dL - značajno više od početne vrednosti (210 do 300 mg/dL) i pet puta više od normalnog nivoa (ispod 193 mg/dL).

Holesterol je masna supstanca koja se nalazi u krvi. Iako ga svi imaju u nekim granicama, pa i "najzdraviji" ljudi, povećan nivo može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, poput srčanog i moždanog udara. Ako postoji višak, može začepiti arterije, kako tvrde stručnjaci, prenosi "The Sun". Masna područja se mogu formirati, a zatim vremenom očvrsnuti, izazivajući blokade, što opterećuje vaše srce i može dovesti do krvnih ugrušaka.

“A man in his 40s presented with a 3-week history of asymptomatic yellowish nodules on his palms, soles, and elbows. The patient adopted a carnivore diet approximately 8 months before presentation.”https://t.co/7hnDBSeCaU