NEVEROVATNO ŠTA RADE ČIJA SEMENKE: Topi salo sa stomaka, podiže energiju i briše godine!

Ako još niste uvrstili čija semenke u svoju ishranu - vreme je da to promenite!

Ove sitne, ali nutritivno moćne semenke postale su pravi hit među ljubiteljima zdravog života, a razlog je jednostavan: pomažu u mršavljenju, poboljšavaju varenje, podižu energiju i usporavaju starenje.

Čija semenke su bogate omega-3 masnim kiselinama, vlaknima, proteinima, kalcijumom i antioksidansima. Kada se pomešaju sa vodom, formiraju gelastu strukturu koja usporava varenje, produžava osećaj sitosti i reguliše nivo šećera u krvi.

Zašto su čija semenke idealne za stomak?

Voda sa čija semenkama sve je popularniji napitak za smanjenje masnoće na stomaku. Rastvorljiva vlakna u semenkama pomažu u redovnom pražnjenju creva, smanjuju nadimanje i podstiču detoksikaciju organizma.

Kako ih koristiti?

Dodajte ih u jutarnji smoothie ili zobenu kašu

Pomešajte sa jogurtom ili biljnim mlekom

Napravite chia puding sa voćem

Umešajte u salate ili domaći hleb

Preporučena dnevna doza je jedna do dve kašike, a važno je da ih potopite u tečnost pre konzumacije kako bi se aktivirala njihova gel struktura.

Bonus efekti

Redovnom upotrebom čija semenki možete primetiti:

- Više energije tokom dana

- Bolju koncentraciju

- Zdraviju kožu i kosu

- Manje želje za slatkišima

