Jedite ih svake nedelje: 7 načina na koje gljive mogu poboljšati vaše zdravlje

Iako postoji oko 1600 vrsta gljiva, samo se stotinak smatra jestivim. Upravo među tim vrstama krije se pravo bogatstvo za zdravlje.

Redovna konzumacija gljiva povezuje se sa boljim zdravljem creva, jačom moždanom funkcijom i smanjenim rizikom od dijabetesa, navodi Health.com..

Prirodna zaštita od upala

Gljive su među najmoćnijim prirodnim protivupalnim namirnicama. Hronične upale u telu povezane su sa razvojem kardiovaskularnih bolesti, autoimunih poremećaja, karcinoma i neurodegenerativnih oboljenja. Bioaktivni spojevi poput beta-glukana pomažu u smanjenju upala i dugoročno štite organizam.

Prevencija dijabetesa

Zahvaljujući niskom glikemijskom indeksu i spojevima koji stabilizuju nivo glukoze u krvi, gljive mogu pomoći u kontroli šećera. Takođe su prirodan izvor vitamina D, čiji nedostatak se povezuje sa insulinskom rezistencijom, ključnim faktorom za razvoj dijabetesa tipa 2.

Saveznik u mršavljenju

Gljive su bogate vlaknima i vodom, što pruža duži osećaj sitosti uz mali broj kalorija. Povoljno utiču na crevni mikrobiom, podstičući rast bakterija koje pomažu u regulaciji telesne težine i metabolizma.

Čuvaju srce i krvni pritisak

Visok krvni pritisak je jedan od glavnih faktora rizika za srčani i moždani udar. Bioaktivne supstance u gljivama pomažu u opuštanju krvnih sudova i boljoj cirkulaciji, dok vitamin D dodatno smanjuje rizik od hipertenzije.

Mogu smanjiti rizik od depresije

Studije pokazuju da osobe koje umereno konzumiraju gljive imaju manji rizik od depresije. To se pripisuje kombinaciji vitamina B12, antioksidanasa i aminokiseline ergotionein, koja štiti ćelije od oksidativnog stresa.

Štite mozak tokom starenja

Istraživanje na osobama starijim od 60 godina pokazalo je da dvije ili više porcija gljiva nedeljno značajno smanjuju rizik od kognitivnog propadanja. Zaštitni efekat se pripisuje moćnim antioksidativnim jedinjenjima.

Jačaju imunitet i crevnu barijeru

Gljive deluju kao prebiotici — hrane korisne bakterije u crevima. Imaju i antimikrobna svojstva, pa pomažu u borbi protiv bakterija, gljivica i virusa, uključujući i viruse gripa.

Kako ih bezbedno konzumirati?

Najsigurnije je kupovati gljive u proverenim prodavnicama. Branje samoniklih gljiva nosi velike zdravstvene rizike ako se pogreši u prepoznavanju vrste. Što se pripreme tiče, roštilj i mikrotalasna rerna su najbolji izbor jer najviše čuvaju hranljive materije i antioksidanse.

Autor: Dalibor Stankov