Kardiolozi otkrivaju: Evo šta se dešava s vašim krvnim pritiskom kad svakog dana hodate!

Da li vas pametni sat svakodnevno podseća da još niste dostigli svojih 10.000 koraka? Iako je ta brojka postala simbol zdravog života, kardiolozi poručuju: nije sve u broju – već u doslednosti.

Prema stručnjacima, svakodnevno hodanje ima moćan uticaj na krvni pritisak, bez obzira na tempo ili dužinu šetnje. Evo kako:

Jača srce

Hodanje je jednostavna aerobna aktivnost koja povećava snagu srčanog mišića. Jače srce pumpa krv efikasnije, smanjujući pritisak na arterije.

Poboljšava elastičnost krvnih sudova

Tokom šetnje telo oslobađa azot-monoksid, koji širi krvne sudove i smanjuje njihovu ukočenost – što direktno snižava sistolni pritisak.

Smanjuje stres

Brza šetnja smanjuje nivo kortizola, hormona stresa, koji je jedan od glavnih uzroka povišenog krvnog pritiska.

Pomaže u regulaciji telesne težine

Gubitak i nekoliko kilograma može značajno uticati na snižavanje krvnog pritiska. Hodanje sagoreva kalorije i smanjuje upale.

Koliko koraka je dovoljno?

Iako je 10.000 koraka dnevno popularan cilj, kardiolozi tvrde da već 7.000 koraka donosi ogromne benefite – smanjuje rizik od srčanih bolesti za 25%. Svakih dodatnih 1.000 koraka smanjuje rizik za još oko 17%. Najveći efekat se postiže između 7.000 i 10.000 koraka dnevno.

“Razmišljajte o 10.000 kao o ambicioznom cilju, ali ne i cilju ‘sve ili ništa’,” poručuje dr. Heather Shenkman.

Kako da hodanje postane navika?

- Počnite skromno: 3 × 15 minuta dnevno je sasvim dovoljno

- Hodajte kad god možete: stepenice, pauza za ručak, parking

- Povežite šetnju s rutinom: nakon posla, jutarnje kafe ili obroka

- Učinite je zabavnom: muzika, podcasti, zanimljive rute

- Pratite broj koraka: aplikacije i pametni satovi povećavaju motivaciju

- Pronađite partnera za hodanje



Autor: Dalibor Stankov