Ova svakodnevna navika opasna je kao pušenje – a gotovo svi je imamo

Sedeći način života prerastao je u globalnu zdravstvenu krizu. Stručnjaci ga sve češće upoređuju sa pušenjem, jer dugotrajno sedenje značajno povećava rizik od ozbiljnih bolesti i prevremene smrti.
Uprkos brojnim upozorenjima, većina ljudi i dalje provodi premalo vremena u pokretu, prenosi Times of India.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, između četiri i pet miliona smrti godišnje moglo bi se sprečiti uz samo malo više svakodnevne fizičke aktivnosti. Realnost je zabrinjavajuća: jedan od četiri odrasla čoveka i čak četiri od pet adolescenata nisu dovoljno aktivni. Previše vremena provodimo sedeći – na poslu, u automobilu, ispred ekrana – stvarajući tihu epidemiju koja postaje jedan od vodećih faktora rizika za nezarazne bolesti.
Zašto je kretanje ključno?
Kako prenosi Times of India, redovna fizička aktivnost dokazano:
Smanjuje rizik od nekoliko vrsta raka za 8–28%
Smanjuje rizik od bolesti srca i moždanog udara za 19%
Smanjuje rizik od dijabetesa za 17%
Smanjuje rizik od depresije i demencije za 28–32%
Britanski lekar dr Rangan Chatterjee, sa više od 23 godine iskustva, upozorava:
– Ako želite dobro zdravlje mozga i srca i da najbolje funkcionišete kako starite, morate pokretati svoje telo.
Dodaje da ništa ne sme da stane između nas i pokreta koji održava telo zdravim.
Novo istraživanje objavljeno u časopisu Canadian Medical Association Journal pokazalo je da fizička aktivnost:
Smanjuje rizik od hroničnih bolesti
Održava snagu i pokretljivost
Produžava samostalnost u starijem dobu
Dr Chatterjee navodi i svoju rutinu:
– 95% vremena hodam barem sat vremena dnevno. To je moja svesna odluka.
Šta već sada možete da uradite?
Stručnjaci savetuju da reagujete odmah. Evo nekoliko jednostavnih koraka:
Ustanite i prošetajte svakih 30 minuta
Parkirajte automobil malo dalje i prošetajte
Koristite stepenice umesto lifta
Šetajte dok razgovarate telefonom – nemojte sedeti
Autor: Dalibor Stankov