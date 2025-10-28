Ova svakodnevna navika opasna je kao pušenje – a gotovo svi je imamo

Sedeći način života prerastao je u globalnu zdravstvenu krizu. Stručnjaci ga sve češće upoređuju sa pušenjem, jer dugotrajno sedenje značajno povećava rizik od ozbiljnih bolesti i prevremene smrti.

Uprkos brojnim upozorenjima, većina ljudi i dalje provodi premalo vremena u pokretu, prenosi Times of India.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, između četiri i pet miliona smrti godišnje moglo bi se sprečiti uz samo malo više svakodnevne fizičke aktivnosti. Realnost je zabrinjavajuća: jedan od četiri odrasla čoveka i čak četiri od pet adolescenata nisu dovoljno aktivni. Previše vremena provodimo sedeći – na poslu, u automobilu, ispred ekrana – stvarajući tihu epidemiju koja postaje jedan od vodećih faktora rizika za nezarazne bolesti.

Zašto je kretanje ključno?

Kako prenosi Times of India, redovna fizička aktivnost dokazano:

Smanjuje rizik od nekoliko vrsta raka za 8–28%

Smanjuje rizik od bolesti srca i moždanog udara za 19%

Smanjuje rizik od dijabetesa za 17%

Smanjuje rizik od depresije i demencije za 28–32%

Britanski lekar dr Rangan Chatterjee, sa više od 23 godine iskustva, upozorava:

– Ako želite dobro zdravlje mozga i srca i da najbolje funkcionišete kako starite, morate pokretati svoje telo.

Dodaje da ništa ne sme da stane između nas i pokreta koji održava telo zdravim.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Canadian Medical Association Journal pokazalo je da fizička aktivnost:

Smanjuje rizik od hroničnih bolesti

Održava snagu i pokretljivost

Produžava samostalnost u starijem dobu

Dr Chatterjee navodi i svoju rutinu:

– 95% vremena hodam barem sat vremena dnevno. To je moja svesna odluka.

Šta već sada možete da uradite?

Stručnjaci savetuju da reagujete odmah. Evo nekoliko jednostavnih koraka:

Ustanite i prošetajte svakih 30 minuta

Parkirajte automobil malo dalje i prošetajte

Koristite stepenice umesto lifta

Šetajte dok razgovarate telefonom – nemojte sedeti

Autor: Dalibor Stankov