Imunolozi mole: Ako imate preko 50, počnite sa ovom navikom što pre – može vam spasiti zdravlje!

Godine donose mudrost, ali i spoznaju da naš imunološki sistem više nije snažan kao nekad. Nakon 50. godine, rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa raste, što dodatno može oslabiti otpornost organizma.

Takva stanja povećavaju šanse za razvoj respiratornih infekcija, uključujući COVID-19, a sam tok bolesti može biti znatno teži.

Međutim, stručnjaci ističu da postoje svakodnevne navike koje mogu pomoći u jačanju imuniteta – bez obzira na godišnje doba ili sezonu gripa.

„Naš imunološki sistem je direktno povezan sa opštim zdravljem. Zdrave navike vode ka snažnijem imunitetu“, kaže dr Linda Jansi, specijalista infektologije.

Iako mnogi veruju da su dodaci ishrani ključni, imunolozi naglašavaju da postoji daleko efikasniji način da se ojača otpornost – svakodnevna fizička aktivnost.

Zašto je kretanje ključno?

Redovno vežbanje poboljšava cirkulaciju, pomaže belim krvnim ćelijama u borbi protiv patogena, olakšava održavanje zdrave telesne težine i podstiče izloženost vitaminu D ako se vežba na otvorenom.

Dr Čirag Patel, šef odeljenja za alergologiju i imunologiju u Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, dodaje da fizička aktivnost smanjuje rizik od srčanih bolesti i dijabetesa, ublažava upalne procese i poboljšava odgovor na vakcine.

Koliko treba vežbati?

Prema dr Džejmsu Mojju sa Univerziteta Raš, najbolji efekat na imunitet ima umereno intenzivna aktivnost poput trčanja, brzog hodanja, vožnje bicikla ili plivanja. Preporuka je 150 minuta nedeljno plus dva dana vežbi snage.

Ne preterujte!

Stručnjaci upozoravaju da preterano vežbanje može imati suprotan efekat. Treninzi duži od 80–90 minuta mogu privremeno oslabiti imunitet i povećati rizik od infekcija disajnih puteva.

Zato dr Jansi savetuje:

„Odaberite ono što vam je zabavno i nagradite se za trud.“

Bonus savet: smejte se!

Uz fizičku aktivnost, stručnjaci preporučuju uravnoteženu ishranu, kvalitetan san, vakcinaciju i – smeh.

„Smeh podstiče rad imunoloških ćelija. Pogledajte dobru komediju, družite se s prijateljima i prisetite se smešnih trenutaka – to je najbolji dodatak svakoj rutini, posebno ako se dešava tokom vežbanja“, zaključuje dr Moj.

Autor: Dalibor Stankov