Prirodni čajevi koji mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska

Mnogi ljudi koji se bore sa povišenim krvnim pritiskom traže prirodne načine da ga, uz lekarsku terapiju, dodatno drže pod kontrolom.

Hipertenzija značajno povećava rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, pa svaka korisna navika može biti od pomoći. Jedna od tih navika je redovno ispijanje čaja.

Iako čaj ne može zameniti lekarski savet niti propisane lekove, njegova konzumacija može biti jednostavan, ali koristan korak ka zdravijem srcu.

Hibiskus

Čaj od hibiskusa pravi se od osušenih latica istoimene biljke. Ne sadrži kofein, a prepoznatljiv je po intenzivnoj crvenoj boji i trpkom ukusu. Bogat je antioksidansima, posebno antocijanima, koji podržavaju zdravlje krvnih sudova i pomažu im da se opuste, što može sniziti pritisak.

Studije su pokazale da dve šolje hibiskusa dnevno mogu smanjiti i gornji (sistolički) i donji (dijastolički) pritisak.

Zeleni čaj

Zeleni, crni i oolong čaj potiču od iste biljke (Camellia sinensis), ali se razlikuju po načinu obrade. Zeleni čaj ne prolazi oksidaciju, pa zadržava više antioksidanasa i ima blaži ukus.

Sadrži katehine — biljne spojeve koji štite krvne sudove, poboljšavaju protok krvi i deluju protivupalno. Preporučuje se konzumacija dve do četiri šolje dnevno. Osobe osetljive na kofein mogu birati varijantu bez kofeina.

Kamilica

Poznata po umirujućem dejstvu, kamilica može imati koristi i za zdravlje srca. Stres i loš san često su povezani sa povišenim pritiskom, a kamilica pomaže u njihovom ublažavanju.

Sadrži flavonoide i fenolne kiseline koje smanjuju upale i oksidativni stres. Iako direktna veza sa snižavanjem pritiska nije potvrđena, njen umirujući efekat doprinosi opštem zdravlju.

Crni čaj

Crni čaj prolazi punu oksidaciju, što mu daje tamnu boju i snažan ukus. Sadrži flavonoide koji podržavaju zdravlje krvnih sudova i cirkulaciju.

Studije pokazuju da redovno ispijanje dve do pet šolja dnevno može blago sniziti krvni pritisak. Zbog sadržaja kofeina, preporučuje se oprez kod osetljivih osoba.

Oolong

Oolong je delimično oksidiran, pa se po ukusu i boji nalazi između crnog i zelenog čaja. Sadrži korisne spojeve poput katehina i teaflavina.

Iako se ređe istražuje, neka ispitivanja pokazuju da može pomoći u snižavanju pritiska, posebno kada je obogaćen GABA-om. Potrebna su dodatna istraživanja, ali postoje indicije da redovno konzumiranje oolonga može smanjiti rizik od hipertenzije.

Čaj od belog luka

Kada se beli luk zgnječi ili isecka, oslobađa se alicin — spoj koji poboljšava cirkulaciju i smanjuje oksidativni stres. Iako čaj od belog luka nije često proučavan, može imati sličan efekat kao suplementi.

Za pripremu: nekoliko iseckanih čenova prokuvati u vodi, a ukus ublažiti limunom ili medom.

Čaj od đumbira

Đumbir se koristi kod probavnih tegoba, ali njegovi spojevi mogu opustiti krvne sudove, smanjiti upale i poboljšati cirkulaciju. Studije pokazuju da redovno konzumiranje đumbira smanjuje rizik od hipertenzije.

Može se koristiti kao čaj ili dodatak ishrani, a efekti se odnose na snižavanje i gornjeg i donjeg pritiska.

Čajevi koje treba izbegavati

Nisu svi čajevi bezbedni za osobe sa visokim pritiskom. Neki mogu imati suprotan efekat ili ometati dejstvo lekova.

Čaj od sladića: sadrži glicirizin koji može izazvati zadržavanje natrijuma i gubitak kalijuma, što povećava pritisak.

Čajevi sa visokim sadržajem kofeina: mogu privremeno povisiti pritisak, posebno kod osoba koje nisu navikle na kofein.

"Detox", energetski i čajevi za sagorevanje masti: često sadrže stimulanse koji ubrzavaju rad srca i dodatno opterećuju kardiovaskularni sistem.

Autor: Dalibor Stankov