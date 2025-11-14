Žena je nedelju dana pila maslinovo ulje – rezultati su je iznenadili

Na društvenim mrežama već neko vreme kruži trend ispijanja maslinovog ulja, i to u obliku jedne čašice dnevno.

Nutricionistkinja Loren Manaker odlučila je da isproba ovu naviku i nedelju dana svakodnevno unosila maslinovo ulje u organizam kako bi videla ima li to ikakav učinak na zdravlje.

Manaker je istakla da maslinovo ulje obiluje zdravim mastima i antioksidansima, što ga čini veoma korisnim za organizam. Isprva je ulje pila iz male čašice, ali joj se brzo smučio ukus i tekstura, pa je počela da traži kreativnije načine konzumacije. Dodavala ga je u kafu, prelivala preko kokica ili povrća.

Rezultati su bili prilično neutralni

U tekstu za Prevention priznala je da nije primetila nikakve velike promene u telu. „Nisam se lakše budila, fokus na poslu nije bio bolji, a koža i kosa nisu izgledale ništa drugačije“, rekla je.

Ipak, nije imala ni probavne smetnje, čega se najviše bojala. „Čitala sam o ljudima koji nakon maslinovog ulja moraju odmah u kupatilo, ali meni se to nije dogodilo“, dodala je.

Dobre strane možda su se ipak dogodile, ali iznutra

Manaker ističe da nedostatak vidljivih promena ne znači da maslinovo ulje nije korisno. „Ne osećate kako se telo bori protiv upale ili oksidativnog stresa, ali to ne znači da se te stvari ne događaju“, pojasnila je. Budući da je izazov trajao samo sedam dana, pitanje je kakvi bi bili rezultati nakon dužeg perioda.

Šta kaže nauka o maslinovom ulju?

Naučno je potvrđeno da maslinovo ulje sadrži mononezasićene masne kiseline koje pomažu u snižavanju lošeg LDL holesterola i povećanju dobrog HDL holesterola. Time se čuva zdravlje srca i krvnih sudova.

Sadrži i snažan antioksidans oleokantal koji ima protivupalna svojstva slična ibuprofenu. Takođe, zdrave masti i antioksidansi povoljno deluju na mozak i mogu pomoći u prevenciji hroničnih bolesti.

Neke studije sugerišu da bi maslinovo ulje moglo pomoći i u regulaciji telesne težine jer podstiče metabolizam i razgradnju masti. Ipak, budući da je reč o visoko kaloričnom proizvodu, sa količinom treba biti oprezan.

Autor: Dalibor Stankov