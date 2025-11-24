Stručnjaci UPOZORILI ŽENE: Na OVO mesto nikada ne prskajte parfem - rizikujete zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da prskanje parfema direktno na deo vrata gde se nalazi štitasta žlezda može biti loša navika, naročito kod osoba koje već imaju dijagnostikovane probleme sa štitnom.

Razlog je jednostavan: koža na vratu je tanka, propustljiva i veoma reaktivna, a deo preko štitaste žlezde posebno osetljiv. Alkohol, ftalati i sintetički mirisi iz parfema mogu izazvati iritaciju, zapaljenje kože ili dodatni stres na već kompromisno tkivo, stoji u studiji.

Dermatolozi naglašavaju da upravo taj deo vrata brzo upija supstance, dok endokrinolozi dodaju da je kod osoba sa hipotireozom, hipertireozom, autoimunim oboljenjima (Hashimoto, Graves) ili uvećanim štitom bolje izbegavati sve što može stvoriti lokalnu iritaciju ili inflamatorni odgovor.

Šta kažu stručnjaci?

Američka fondacija za tiroidna oboljenja (Thyroid Foundation of America) u svojim preporukama navodi da osobe sa oboljenjima štitaste žlezde treba da budu oprezne sa kozmetikom koja se nanosi na vrat, zbog mogućih reakcija na hemikalije i potencijalnog pogoršanja lokalnih simptoma.

Iako parfem ne može direktno oštetiti samu štitastu žlezdu, iritacija kože u području gde je ona površinski najbliže koži može dovesti do nelagodnosti, upale, crvenila i dodatnog stresa za obolele.

Kako pravilno nanositi parfem?

Ne prskati direktno po sredini vrata. Umesto toga nanositi parfem na zglobove, unutrašnju stranu lakta, iza ušiju (ali ne na prednji vrat), kosu ili odeću, birati parfeme bez alkohola i bez ftalata i izbegavati nanošenje na iritiranu kožu.

Tanka koža, hemikalije i osetljiva žlezda nisu najbolja kombinacija, pa je bolje igrati na sigurno i miris nanositi na druge tačke.

Autor: Marija Radić