Voćka koja lekove pretvara u otrov: Ne jedite je ako imate terapiju za srce i pritisak

Ako uzimate lekove za srce, pritisak, antidepresive, antibiotike ili lekove protiv raka, izbegavajte konzumiranje grejpfruta.

Ovaj plod sadrži hemikalije zvane furanokumarini, koje ometaju enzime u crevima odgovorne za razgradnju lekova, što može dovesti do povećanja njihove koncentracije u organizmu i izazvati ozbiljne posledice.

Istraživači sa Univerziteta Ontario otkrili su da grejpfrut može udvostručiti ili čak utrostručiti efekte lekova, što može biti štetno po zdravlje.

Doktor Dejvid Bejli, šef studije, napominje da čak i jedna tableta uz čašu soka od grejpfruta može biti ekvivalentna deset tableta uz vodu. Isti efekat imaju i seviljske pomorandže i limete, zbog čega se i one preporučuje izbegavati, piše BBC News.

Interakcija može nastati čak i ako konzumirate grejpfrut nekoliko sati pre nego što uzmete lek, a prethodna istraživanja su pokazala da sok od grejpfruta može značajno povećati koncentraciju simvastatina u krvi.

Iako je grejpfrut zdrav, može biti opasan u kombinaciji sa određenim lekovima. Pre konzumacije ovog voća, obavezno se posavetujte sa lekarom.

