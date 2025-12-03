DW: Nemački naučnici otkrili antitelo protiv HIV-a – neutralisalo 98% varijanti virusa

Tim iz Kelna razvio antitelo 04_A06 koje blokira ulazak HIV-a u ćelije i otvara novu nadu u borbi protiv side.

Naučnici u Kelnu otkrili su novo antitelo protiv HIV-a, koje je u laboratorijskim uslovima pokazalo sposobnost sprečavanja infekcije i neutralisanja virusa, prenosi Dojče vele.

Istraživački tim koji predvodi direktor Instituta za virologiju Florijan Klajn proučio je uzorke krvi 32 osobe zaražene HIV-om, koje su bez terapije razvile snažan imunološki odgovor. Iz tih uzoraka testirano je više od 800 različitih antitela, a jedno od njih – 04_A06 – pokazalo se kao posebno efikasno.

Antitelo blokira mesto pomoću kojeg se virus vezuje za ćelije domaćina, sprečavajući ulazak HIV-a. Kada virus uđe u ćeliju, preuzima njene funkcije i koristi ih za sopstveno umnožavanje, čime dugoročno slabi imunološki sistem.

Klajn je objasnio da su istraživači dešifrovali genetski plan za stvaranje antitela i uspeli da ga reprodukuju: „Više nije potrebno uzimati krv od pacijenata – genetski plan može da se ubaci u drugu ćeliju i da joj naredi da proizvodi antitelo.“

U eksperimentima na miševima sa komponentama ljudskog imunološkog sistema, antitelo 04_A06 uspelo je da neutrališe većinu HIV virusa. Testirano je na oko 340 različitih varijanti, uključujući i one otporne na druga antitela, a pokazalo se da neutralizuje čak 98 odsto njih.

Prema Klajnovim rečima, antitelo bi moglo da pomogne i zaraženim osobama, jer blokira virus i olakšava imunološkom sistemu da ga uništi. Osim toga, moglo bi da se koristi i preventivno, kao oblik pasivne imunizacije, za razliku od vakcine koja podstiče telo da samo proizvodi antitela.

Direktorka Instituta za medicinsku virologiju Univerziteta u Cirihu Aleksandra Trkola istakla je da je 04_A06 izuzetno snažan predstavnik grupe antitela širokog delovanja: „Teoretski, sam postiže efikasnost koja se inače dostiže samo kombinacijom više antitela.“

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je put do stvarnog leka dug. Krištof Špiner sa Univerzitetske klinike u Minhenu naglasio je da su rezultati za sada samo laboratorijski i da su potrebne dodatne studije o doziranju, bezbednosti i efikasnosti.

Od 1981. godine, kada je bolest postala poznata, AIDS je odneo 44 miliona života širom sveta. Samo u 2024. godini umrlo je oko 630.000 ljudi. Svetski dan borbe protiv side obeležava se svake godine 1. decembra.

Autor: Dalibor Stankov