5 opasnih stvari koje roditelji nesvesno rade prilikom KUPANJA BEBE

Iako se čini kao jednostavna rutina, upravo tokom kupanja dešava se veliki broj nezgoda u najranijem uzrastu.

Kupanje bebe jedan je od onih trenutaka koji u isto vreme nose nežnost, bliskost i radost, ali i veliku odgovornost. Stručnjaci upozoravaju da roditelji često, bez loše namere, prave greške koje mogu ugroziti zdravlje i bezbednost deteta.

Ovo je pet najčešćih opasnih situacija koje se dešavaju upravo zbog nepažnje ili pogrešnih uverenja.

1. Ostavljanje bebe same „samo na trenutak“

Jedna od najopasnijih i nažalost najčešćih grešaka jeste kratko udaljavanje od bebe tokom kupanja. Dovoljan je svega jedan sekund nepažnje da dete sklizne pod vodu. Čak i ako je voda plića, beba nema sposobnost da se sama podigne ili okrene. Telefon, peškir u susednoj sobi ili zvono na vratima nikada ne smeju biti razlog da dete ostane samo u kadi.

2. Neproverena ili pogrešna temperatura vode

Mnogi roditelji se oslanjaju na sopstveni osećaj, proveravajući vodu rukom, što često nije dovoljno precizno. Bebina koža je izuzetno osetljiva i mnogo brže reaguje na visoke temperature. Prevruća voda može izazvati ozbiljne opekotine, dok prehladna može dovesti do naglog pada telesne temperature. Idealna temperatura vode za kupanje bebe je oko 36–37 stepeni.

3. Korišćenje previše kozmetičkih proizvoda

Pena za kupanje, mirisni sapuni i šamponi namenjeni odraslima često se pogrešno koriste i kod beba. Iako deluju bezazleno, ove supstance mogu izazvati iritacije, alergijske reakcije i isušivanje kože. Bebina koža ima prirodni zaštitni sloj koji se lako narušava, a preterana upotreba kozmetike dodatno povećava rizik od ekcema i crvenila.

4. Klizave podloge i nestabilne kadice

Roditelji često potcenjuju koliko bebe mogu biti pokretne, čak i u prvim mesecima života. Nedostatak protivklizne podloge u kadi ili nestabilno postavljena kadica mogu dovesti do klizanja i povreda glave, koje su posebno opasne u ovom uzrastu. Bezbedna podloga i čvrsta stabilnost kadice nisu luksuz, već osnovna potreba.

5. Brzo umotavanje bez adekvatnog sušenja

Nakon kupanja, roditelji često u žurbi umotavaju bebu u peškir, ne vodeći računa o potpunom sušenju pregiba na vratu, ispod pazuha, u preponama i iza ušiju. Vlaga zadržana na tim mestima može dovesti do iritacija, gljivičnih infekcija i osipa koji su veoma neprijatni za dete i zahtevaju dodatno lečenje.

Autor: S.M.