Đumbir je superzdrav, ali ove grupe ljudi treba da ga izbegavaju!

Đumbir (Zingiber officinale) ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj i alternativnoj medicini. Njegov koren poznat je po oštroj aromi i snažnim lekovitim svojstvima.
Nutritivni sastav Jedinstveni miris i ukus đumbira potiču od prirodnih ulja, a najvažnije je gingerol – bioaktivno jedinjenje koje ima snažne antiinflamatorne i antioksidativne efekte. Đumbir je bogat vitaminom B6, magnezijumom, manganom i bakrom.
Zdravstvene koristi
Pomaže u borbi protiv prehlade i gripa
Smanjuje povišenu temperaturu
Deluje protivupalno i smanjuje otoke
Umiruje kašalj i mučninu
Poboljšava varenje
Ublažava bolove u mišićima
Može da smanji nivo šećera u krvi i loš holesterol
Ko treba da izbegava đumbir?
Iako se smatra bezbednim za većinu ljudi, postoje grupe koje bi trebalo da budu oprezne:
Osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi (rizik od krvarenja)
Dojilje
Osobe sa kamenom u bubregu
Osobe sa povišenim krvnim pritiskom
Osobe sa niskom telesnom težinom (nizak BMI)
Ljudi koji imaju alergiju na đumbir (retko, ali moguće)
Stručnjaci naglašavaju da je u ovim slučajevima najbolje konsultovati lekara pre konzumiranja đumbira.
Autor: Dalibor Stankov