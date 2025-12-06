Đumbir je superzdrav, ali ove grupe ljudi treba da ga izbegavaju!

Đumbir (Zingiber officinale) ima dugu istoriju upotrebe u tradicionalnoj i alternativnoj medicini. Njegov koren poznat je po oštroj aromi i snažnim lekovitim svojstvima.

Nutritivni sastav Jedinstveni miris i ukus đumbira potiču od prirodnih ulja, a najvažnije je gingerol – bioaktivno jedinjenje koje ima snažne antiinflamatorne i antioksidativne efekte. Đumbir je bogat vitaminom B6, magnezijumom, manganom i bakrom.

Zdravstvene koristi

Pomaže u borbi protiv prehlade i gripa

Smanjuje povišenu temperaturu

Deluje protivupalno i smanjuje otoke

Umiruje kašalj i mučninu

Poboljšava varenje

Ublažava bolove u mišićima

Može da smanji nivo šećera u krvi i loš holesterol

Ko treba da izbegava đumbir?

Iako se smatra bezbednim za većinu ljudi, postoje grupe koje bi trebalo da budu oprezne:

Osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi (rizik od krvarenja)

Dojilje

Osobe sa kamenom u bubregu

Osobe sa povišenim krvnim pritiskom

Osobe sa niskom telesnom težinom (nizak BMI)

Ljudi koji imaju alergiju na đumbir (retko, ali moguće)

Stručnjaci naglašavaju da je u ovim slučajevima najbolje konsultovati lekara pre konzumiranja đumbira.

Autor: Dalibor Stankov