Srčani hirurg upozorava: Nakon 40. odmah izbacite ovu stvar iz života

Iskusni američki srčani hirurg podelio je ključan savet za sve koji su prešli četrdesetu, a žele da sebi obezbede dug i zdrav život. Dr. Jeremy London istakao je jednu naviku koje bi se trebalo odreći kako biste povećali šanse za zdravu starost, prenosi portal vt.co.

Na pitanje šta bi svako trebalo da izbegava nakon 40. godine, koje mu je u videu na TikToku postavio njegov sin, dr. London je bez oklevanja odgovorio: alkohol.

„Prva stvar bi bio alkohol, a to važi za bilo koji uzrast“, objasnio je. „Ako zaista želite da postavite temelje za dugoročno zdravlje, ograničite ili uklonite alkohol – toksičan je za svaku ćeliju u telu.“

Iako priznaje da to može biti teško s obzirom na rasprostranjenost alkohola u društvu, naglašava da je to „lični izbor, ali budite promišljeni“. Klinika Cleveland potvrđuje njegove reči, navodeći da alkohol doprinosi gojenju, oštećenju mozga, srčanim bolestima, cirozi jetre, pa čak i nekim vrstama raka. Iako umereno pijenje verovatno neće izazvati katastrofalne posledice, potpuno izbegavanje alkohola u srednjim godinama znatno je sigurnija opcija.

Prestanite da pušite i koristite e-cigarete

Odmah nakon alkohola, dr. London savetuje prestanak pušenja i korišćenja e-cigareta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), oko osam miliona ljudi svake godine prerano umre zbog posledica pušenja.

„Sledeće su pušenje i vejpanje. Mislim da se niko ne bi složio da je to dobro za vas. Povećava rizik od raka pluća, srčanog i moždanog udara – nemojte vejpati, nemojte pušiti“, poručio je hirurg.

Ne žrtvujte san

U današnjem ubrzanom svetu, san je često prva stvar koju žrtvujemo. Bilo da se radi o stresu koji nas sprečava da se opustimo ili besciljnom skrolovanju po telefonu do kasno u noć, nedostatak sna može ozbiljno da našteti dugovečnosti.

„Nemojte menjati san za druge aktivnosti. To je nešto sa čim se ja lično borim“, priznao je dr. London. „Oporavak je toliko važan tokom celog života, ali je naročito važan kako starimo.“

Izbegavajte toksične odnose

Poslednji, ali ne i manje važan savet odnosi se na ljude kojima se okružujemo. Toksični odnosi mogu negativno uticati na celokupno zdravlje i blagostanje.

„Na kraju, izbegavajte toksične ljude, usredsredite se i negujte svoje odnose sa ljudima do kojih vam je stalo i koje volite, jer je na kraju to ono što je zaista važno“, zaključio je dr. London.

Autor: Dalibor Stankov