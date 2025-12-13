Ovo je najgora namirnica u Srbiji – bežite od nje kao đavo od krsta!

Postoji jedna namirnica koju većina ljudi u Srbiji koristi gotovo svakodnevno, nesvesno i u velikim količinama. Iako deluje bezazleno, nutricionisti upozoravaju da može biti najveći neprijatelj vašeg zdravlja.

Najgora namirnica – margarin

Margarini i slični proizvodi često sadrže trans-masti, veštačke arome, emulgatore i stabilizatore. Upravo zbog toga mogu da utiču na sporije varenje, lošiji izgled kože i manjak energije.

Zašto je problematičan

Može da stoji mesecima bez kvarenja – što govori o količini aditiva.

Kada se zagreje na visoke temperature, postaje još štetniji.

Redovna upotreba povezuje se sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih problema.

Zdrave alternative

Ako tražite namirnicu koja se maže ili koristi za kuvanje, birajte:

Puter – prirodan i hranljiv.

Maslinovo ulje – bogato zdravim mastima.

Domaća mast – u malim količinama, kao tradicionalna alternativa.

Mali izbori – velika razlika

Zdravlje se ne čuva samo velikim odlukama, već svakodnevnim izborima. Izbegavanje margarina i proizvoda sa trans-mastima može biti jedan od najjednostavnijih koraka ka boljem zdravlju.

Margarini i proizvodi sa trans-mastima možda jesu brzi i praktični, ali dugoročno mogu da nanesu veliku štetu organizmu. Zato stručnjaci savetuju da ih izbacite iz kuhinje i zamenite zdravijim alternativama.

Autor: Dalibor Stankov