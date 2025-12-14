Povratak gube uzdrmao Balkan: Postoje tri oblika, a evo kako se prenosi

Čitav Balkan uzdrmala je vest o povratku gube ili lepre, bolesti koja je sa naših prostora bila iskorenjena.

Guba (lepra), poznata i kao Hansenova bolest je infektivno oboljenje koje uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae. Ova bolest postoji još od davnina, a oboleli ljudi nekada su bili izolovani od društva.

Napretkom medicine, lepra je izlečiva i nema potrebe za izolacijom obolelih. Može pogoditi ljude svih uzrasta, ali se najčešće javlja kod dece stare od 5 do 15 godina ili osoba starijih od 30.

Kako bi došlo do infekcije bakterijom Mycobacterium leprae potreban je dugotrajni kontakt sa obolelom osobom.

Zaraza se širi kapljicama iz vazduha, kada zaražena osoba kija, kašlje i sekretom iz nosa. Kao dodatni faktori za oboljevanje izdvajaju se loša ishrana, pothranjenost, veća gustina naseljenosti i slično.

Istraživanja su pokazala da preko 95 odsto ljudi zaraženih bakterijom ne razviju gubu, jer organizam infekciju uspešno odbaci. Guba se ne prenosi putem zagrljaja, rukovanja i slično.

Tri vrste gube

Postoje tri glavne vrste gube:

Tuberkuloidna guba (paucibacilarna),

lepromatozna guba (multibacilarna),

granična guba (dimorfna).



Tuberkuloidnu gubu karakterišu blagi simptomi, sa svega nekoliko rana na koži, zahvaljujući jakom imunom odgovoru. Drugi naziv za tuberkuloidnu gubu jeste paucibacilarna guba.

Lepromatozna guba javlja se u vidu širokih rana na koži i lezije koje zahvataju nerve, kožu, pa čak i unutrašnje organe. U ovom obliku bolest je zaraznija, a za njega se može čuti i pod nazivom multibacilarna guba.

U slučaju granične gube, zaražena osoba ima simptome i tuberkuloidnog i lepromatozog tipa. Njen drugi naziv je dimorfna guba, prenosi Cleveland Clinic.

Većina ljudi ima prirodni imunitet na bakteriju Mycobacterium leprae i naučnici smatraju da je samo 5 odsto stanovništva osetljivo na gubu.

Ukoliko lekar smatra da je pacijent zaražen gubom, izvršiće biopsiju kože, tako što uzme mali uzorak tkiva, koji se potom šalje u laboratoriju na analizu.

Autor: A.A.