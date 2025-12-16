Ove navike tokom tuširanja vam svakodnevno uništavaju kožu

Prilikom svakodnevnog tuširanja često dolazi do problema na koži poput zatezanja, perutanja, sivila ili iritacija, a stručnjaci pojašnjavaju i koji su najčešći razlozi za to.

Dermatolozi upozoravaju na to da najveći problemi na koži ne dolazi samo od jakih proizvoda, već i od sitnih ponavljajućih grešaka koje polako oštećuju zaštitnu barijeru. Zato je pravilna nega kože ključna.

Stručnjaci tvrde da su najprijatniji trenuci pod tušem, oni dugi i topli, ujedno i najštetniji jer voda iznad 38 stepeni otapa lipide, prirodna ulja koja drže kožu mekom i otpornom.

Kada se to dešava svakodnevno, barijera se tanji, gubi vlagu i razvija prepoznatljivu kombinaciju zategnutosti i "škripavog" osećaja.

Koža tada izgleda čisto, ali je ujedno iscrpljena. Stručnjaci savetuju upotrebu mlake vode koja čiste bez narušavanja prirodnog stanja tela. Nakon toga, koža bolje prihvata negu, a suvoća kože se povlači skoro preko noći.

Uz to, gelovi puni parfema, sulfata i pojačivača pene čine ono što i vrela voda, a to je da skidaju više nego što je potrebno. Kada se tome doda svakodnevno korišćenje sunđera pomoću kojih se mehanički trlja koža, kao rezultat dobije se potencijalna hronična iritacija, koja se najčešće vidi na ramenima, grudima, nogama i podlakticama.

Ono što je koži potrebno je nežniji pristup u obliku prirodnijih gelova i onih s minimalnim brojem sastojaka, bez intenzivnih mirisa.

Takođe, savetuje se nanošenje negujućih proizvoda za telo u prvih 60 sekundi nakon tuširanja. Upravo tada, vaša koža najbrže gubi vlagu.

Kada se mleko, losion ili ulje nanesu dok je koža vlažna, stvara se zaštitni sloj koji kožu čini mekšom celog dana.

Dermatolozi navode da je ovo jedna od najbržih promena koja donosi vidljive rezultate, pogotovo zimi kada je vazduh suv, a koža osetljivija nego inače.

Autor: S.M.