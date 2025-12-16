Greška koju mnogi prave zimi: Evo zašto nikako ne treba da spavate sa uključenim grejanjem

Stručnjaci upozoravaju da pretopla spavaća soba može da ima suprotan efekat i negativno utiče na san i organizam.

Grejanje isušuje vazduh, što može izazvati suvo grlo, zapušen nos i kašalj, posebno kod osoba koje imaju alergije ili probleme sa disajnim putevima. Suv i topao vazduh utiče i na kožu, pa se ljudi često bude sa osećajem zategnutosti i umora.

Još jedan problem je kvalitet sna. Telo tokom noći treba blago da se rashladi, a previsoka temperatura to sprečava, što dovodi do nemirnog sna i češćih buđenja. Uz to, zatvorene i tople prostorije zadržavaju prašinu i alergene.

Stručnjaci savetuju da se grejanje smanji ili isključi tokom noći, uz temperaturu od oko 18 do 20 stepeni i redovno provetravanje. Na taj način san postaje mirniji, a organizam se bolje odmara.

Autor: S.M.