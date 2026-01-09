Mitovi o kafi: U šta i dalje verujemo, a nema veze sa istinom

Omiljeni jutarnji ritual mnogih i dalje prate brojne zablude – vreme je da razdvojimo istinu od predrasuda o kafi.

Kafa je za mnoge nezaobilazan deo dana – budi nas, popravlja raspoloženje i često je prvi mali užitak koji sebi priuštimo. Ipak, oko kafe i dalje kruže mitovi koji nas zbunjuju. Evo najčešćih zabluda o kafi – i šta je zapravo istina.

Mit: Kafa je loša za zdravlje

Istina: U umerenim količinama, kafa može imati i pozitivne efekte. Bogata je antioksidansima i može doprineti boljoj koncentraciji i energiji.

Mit: Kafa dehidrira organizam

Istina: Iako ima blagi diuretski efekat, kafa ne izaziva dehidrataciju ako se pije umereno. Ipak, ne može zameniti vodu – balans je ključ.

Mit: Kafu treba piti samo ujutru

Istina: Najbolje vreme zavisi od vašeg ritma i osetljivosti na kofein. Neki ljudi mogu popiti kafu i popodne bez problema, dok drugima utiče na san.

Mit: Bez kafe nema energije

Istina: Kafa ne stvara energiju, već privremeno podiže budnost. Pravi izvor energije i dalje su dobar san, ishrana i kretanje.

Mit: Tamna kafa je jača od svetle

Istina: Jačina kafe ne zavisi od boje, već od vrste zrna i načina pripreme. Tamnije pržena kafa često ima čak i manje kofeina.

Mit: Kafa na prazan stomak je uvek loša

Istina: Nekima prija, nekima izaziva nelagodnost. Sve zavisi od osetljivosti želuca – slušajte svoje telo.

Mit: Ako pijete kafu, zavisni ste

Istina: Navika i zavisnost nisu isto. Blaga navika je normalna, dok pravi problem nastaje tek kod preterivanja.

Kako piti kafu pametno?

- Umereno (1–3 šoljice dnevno)

- Bez previše šećera i dodataka

- Uz čašu vode

- U skladu sa sopstvenim ritmom

Kafa nije ni neprijatelj ni čarobni napitak – ona je ritual. Kada je pijete s merom i svesno, može ostati mali svakodnevni užitak bez griže savesti.

Autor: S.Paunović