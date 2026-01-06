Zima nemilosrdno uništava kožu? Ovi beauty rituali je spašavaju i vraćaju joj sjaj!

Nega kože, usana i kose u hladnim danima – mali trikovi koji prave veliku razliku.

Hladnoća, vetar i suv vazduh u zagrejanim prostorijama tokom zime ozbiljno testiraju našu kožu, kosu i usne. Zatezanje, perutanje i ispucale usne postaju svakodnevica, ali dobra vest je da uz prave zimske beauty rituale možete zadržati negovan izgled i zdrav sjaj – bez skupih tretmana.

Hidratacija kože je zlatno pravilo

Tokom zime koži je potrebno više vlage nego ikada. Birajte bogatije kreme sa hranljivim sastojcima poput hijaluronske kiseline, ceramida i prirodnih ulja. Nanosite ih odmah nakon umivanja, dok je koža još blago vlažna, kako biste poboljšali hidrataciju.

Ne preskačite ulje ili serum

Lagani serum ili par kapi ulja uveče pomažu koži da se regeneriše tokom noći. Zimi je ovo ključni korak koji vraća elastičnost i sprečava isušivanje.

Usne traže posebnu pažnju

Ispucale i suve usne su zimski klasik. Blagi piling jednom ili dva puta nedeljno uklanja mrtve ćelije, dok balzam sa pčelinjim voskom, shea buterom ili vitaminom E štiti i obnavlja kožu.

Ruke ne zaboravljajte

Koža ruku prva pokazuje znake zime. Bogata krema za ruke u torbi i nanošenje pre spavanja mogu učiniti čuda. Mali trik: uveče nanesite deblji sloj kreme i obucite pamučne rukavice.

Manje pranja – više nege za kosu

Zimi kosa gubi vlagu brže nego leti. Izbegavajte često pranje i vruću vodu. Hranljive maske jednom nedeljno i leave-in proizvodi pomažu da kosa ostane mekana i sjajna.

Toplota nije saveznik vaše kose

Fen, pegla i figaro dodatno isušuju kosu. Ako ih koristite, obavezno nanesite proizvod za termičku zaštitu.

Ne zaboravite SPF – čak i zimi

Mnogi prave grešku i izbacuju SPF iz rutine. UV zraci su prisutni i zimi, posebno kada ima snega. Lagana dnevna krema sa zaštitnim faktorom čuva kožu od prevremenog starenja.

Lepota dolazi i iznutra

Dovoljno vode, balansirana ishrana i vitamini imaju ogroman uticaj na izgled kože i kose. Zimi je posebno važno unositi zdrave masti i vitamine.

Zimska nega ne mora biti komplikovana – potrebni su samo pravi proizvodi i doslednost. Uz ove beauty rituale, hladni dani vam neće oduzeti sjaj, već će ga još više istaći.

Autor: S.Paunović