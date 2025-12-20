Neurolozi: Tri namirnice koje treba izbegavati ako želite da vam mozak ostane zdrav

Iako se često raspravlja o povezanosti ishrane i rizika od demencije, stručnjaci se slažu da je mediteranska ishrana odličan temelj za zdrav život, što posredno pogoduje i funkciji mozga.

Ipak, neurolozi upozoravaju da postoje određene namirnice koje bi trebalo izbegavati, a tri su se izdvojile kao „najgore za zdravlje mozga“.

Društvo za Alchajmerovu bolest objašnjava da je mediteranska ishrana, bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama i masnom ribom, ključna za očuvanje zdravlja mozga. „Jedan od razloga zašto se mediteranska ishrana smatra korisnom jeste taj što je bogata antioksidansima iz voća i povrća. Oni mogu pomoći u zaštiti od nekih oštećenja moždanih ćelija povezanih sa Alchajmerovom bolešću“, navode iz Društva, dodajući da su istraživanja pokazala da može biti korisna za održavanje pamćenja i kognitivnih sposobnosti. Nedavna studija čak sugeriše da takav način ishrane može smanjiti rizik od demencije za 23 odsto.

No, dok neke namirnice pomažu, druge aktivno štete. Stručnjaci su izdvojili tri koje bi trebalo svesti na minimum.

Tri namirnice koje štete mozgu

Gazirana pića

Zbog izuzetno visokog sadržaja šećera, neurolog dr Šahin Lakhan smatra gazirana pića jednom od najgorih opcija za mozak. „Gazirana pića su jedna od najgorih namirnica za zdravlje mozga zbog visoke koncentracije jednostavnih šećera, koji oštećuju krvne sudove koji snabdevaju mozak“, rekao je. „Vremenom, to uskraćuje mozgu gorivo koje mu je potrebno za funkcionisanje, što dovodi do prevremene demencije i moždanih udara. Akutno, šećer takođe izaziva upalu mozga, razdražljivost, loše raspoloženje i poremećaje spavanja.“

Margarin

Iako mnogi smatraju puter nezdravijim izborom, margarin sadrži trans masti koje podižu nivo lošeg holesterola i štete krvnim sudovima, uključujući i one u mozgu. „Često čujemo da trans masti nisu dobre za srce i krvne sudove. Isto važi i za krvne sudove mozga“, istakla je dr Še Datta. Njene reči potvrđuje i studija objavljena u časopisu Neurology, koja je otkrila da starije osobe sa najvišim nivoima elaidinske kiseline – uobičajene trans masti – u krvi imaju veću verovatnoću za razvoj demencije. Preporuka je da se koristi maslinovo ulje i pravi puter.

Pomfrit

Omiljena grickalica mnogih, pomfrit, spada u masnu hranu koja može izazvati ozbiljna oštećenja. Dr Pedram Navab objasnio je kako takva hrana utiče na mozak. „Ishrana koja uključuje masnu hranu poput pomfrita može oštetiti krvne sudove koji snabdevaju mozak, uzrokujući kognitivna oštećenja“, rekao je. „Smanjuje integritet krvno-moždane barijere i dovodi do oštećenja neurona hipokampusa, dela mozga koji je ključan za učenje i pamćenje.“

Autor: Dalibor Stankov