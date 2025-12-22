AKTUELNO

Lifestyle

Jedna neočekivana namirnica drastično diže šećer: Bolje da je i nema u kući

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Ako pažljivo pratite unos kalorija, pazite na šećer i maksimalno ste smanjili slatkiše, verovatno ste se odrekli većine omiljenih čokoladnih i voćnih poslastica.

Međutim, možda niste svesni da neka slana namirnica može povećati šećer u krvi. A opet, dok se za neku koja izgledaju da su slatke ispostavlja da zapravo snižavaju šećer. Čudno, zar ne?

Reč je o kobasicama.

U gotovo svim vrstama kobasica dodaje se šećer kako bi se poboljšao ukus, produžio rok trajanja. A isto tako i postigla željena tekstura i boja, objašnjava pitaj.pro.

Foto: Pixabay.com

Iako je količina šećera mala, njegovo prisustvo u kombinaciji sa ostalim sastojcima u kobasicama može izazvati nagli porast šećera u krvi, kao i pojačanu želju za dodatnim unosom hrane.

Zato sledeći put kada posegnete za kobasicama, obavezno pročitajte deklaraciju. Male količine šećera koje se u njoj nalaze možda deluju bezazleno, ali u kombinaciji sa mastima i aditivima mogu poremetiti onu osetljivu ravnotežu u telu.

Često ispada da nije sve onako kako izgleda. Dok mnogi izbegavaju kolače, gazirane sokove i čokoladu, prava “šećerna zamka” često se krije u nečemu sasvim neočekivanom.

Autor: Marija Radić

#Hrana

#Zdravlje

#kobasice

#opasnost

#Šećer

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Jedna neočekivana namirnica diže šećer do plafona: Niko ovoga nije ni svestan, a bolje da je nema u kući

Lifestyle

Napravite ukusnu čokoladnu poslasticu BEZ BRAŠNA

Lifestyle

Istorija sladoleda je sočna koliko i on sam! Prvi sladoled bio je mešavina snega i PIRINČA, a Aleksandar Veliki je ludovao za ovom poslasticom

Lifestyle

I šećer može da se pokvari: Evo kako da prepoznate kada više nije za upotrebu

Lifestyle

Jedna neočekivana i neobična stvar je najbolji znak da ste pronašli srodnu dušu

Lifestyle

Jedna neočekivana namirnica podiže šećer do plafona i nije joj mesto u kući