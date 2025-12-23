Nobelovac otkrio zašto se jod koristio kao univerzalni lek: Stabliliše metabolizam, a evo kako utiče na koncentraciju…

Jod je esencijalni mineral sa ključnom ulogom u radu štitne žlezde, a time i u čitavom nizu procesa koji određuju našu svakodnevnu mentalnu formu.

Od nivoa energije i sposobnosti koncentracije, preko pamćenja i učenja, pa sve do stabilnosti raspoloženja i otpornosti na stres — jod je tihi pokretač mentalne bistrine.

Zašto je jod važan za mozak?

Hormoni štitne žlezde — tiroksin (T4) i trijodtironin (T3) — direktno zavise od joda. Oni regulišu rad nervnog sistema i omogućavaju da mozak efikasno obrađuje informacije, održava fokus i reaguje brzo i jasno.

Znakovi da unos joda nije dovoljan

• učestali umor i „magla u glavi“

• slabija koncentracija

• hladne ruke i noge

• suva koža

• usporen metabolizam koji često vodi neželjenom povećanju telesne mase

Koliko joda je dovoljno?

Odraslim osobama preporučuje se unos od oko 150 µg joda dnevno, a potrebe mogu biti veće u periodima intenzivnog mentalnog napora. Najbolje je jod unositi prirodnim putem — kroz hranu i vodu.

Najbolji prirodni izvori joda

Najviše ga sadrže morska riba, školjke, posebno kamenice, kao i kelp i druge morske alge. Važno je znati da određene vrste povrća, poput kupusa i spanaća, mogu smanjiti apsorpciju joda, pa je potrebno voditi računa o balansu u ishrani.

Jod: zaboravljeni ključ energije i mentalne bistrine

Albert Szent-Györgyi, Nobelovac i otkrivač vitamina C, jednom je zapisao:

„Jod se nekada koristio kao univerzalni lek. Niko nije znao kako, ali delovao je — i to izvanredno.“

Danas, i pored jasnih saznanja o njegovom uticaju na hormone, metabolizam i kognitivne funkcije, jod je gotovo nestao iz savremene medicinske prakse. Posledice tog zaborava osećaju milioni — kroz hroničan umor, pad koncentracije i usporen metabolizam.

U potrazi za složenim rešenjima i savremenim terapijama, često zanemarujemo ono što nam je već na dohvat ruke. Ponekad je upravo najmanji mineral taj koji pravi najveću razliku u našem svakodnevnom životu.

