Lekari ga piju svaki dan – kažu da tegobe nestaju odmah!

Nutricionisti potvrđuju brojne koristi, ali upozoravaju da sa ovim napitkom ne treba preterivati.

Čaj od limuna i đumbira poslednjih meseci postao je zvezda društvenih mreža, gde se predstavlja kao napitak koji čisti organizam, smiruje želudac i jača imunitet. Nutricionisti se slažu da kombinacija limuna i đumbira zaista može imati niz korisnih efekata, ali upozoravaju i na situacije u kojima sa ovim napitkom ne treba preterivati.

Najčešće se priprema tako što se u vrelu vodu dodaju sveže narendani ili isečeni komadići đumbira i sveže ceđen sok od limuna. Za najbolji efekat preporučuje se korišćenje svežeg korena đumbira i limuna. Mnogi dodaju i malo meda ili agave, dok oni koji žele bržu pripremu posežu za gotovim čajevima u kesicama.

Zdravstvene koristi

Varenje: Gingerol iz đumbira podstiče lučenje digestivnih enzima i ubrzava rad creva.

Mučnina: Đumbir je poznat kao prirodna pomoć kod jutarnjih mučnina i nelagodnosti tokom putovanja. Limun dodatno opušta i smanjuje osećaj nelagode.

Zatvor: Limun sadrži limonen koji podržava varenje, dok đumbir ubrzava pražnjenje želuca.

Protivupalno dejstvo: Vitamin C i antioksidansi iz limuna štite ćelije, dok gingerol i shogaol iz đumbira blokiraju upalne procese.

Osnova napitka je voda, pa doprinosi i svakodnevnom unosu tečnosti. Ako se priprema bez zaslađivača, praktično nema kalorija.

Kada treba biti oprezan

Nutricionisti napominju da čaj od limuna i đumbira nije idealan za svakoga. Kiselina iz limuna može pojačati tegobe kod osoba sa refluksom ili osetljivim želucem, dok đumbir može izazvati blago „razređujuće“ dejstvo na krv. Osobe koje uzimaju antikoagulantne lekove ili imaju sklonost ka bubrežnim kamencima treba da budu oprezne.

Za većinu zdravih ljudi, umereno ispijanje ovog napitka ostaje prijatan način da se organizam zagreje, podrži varenje i unese više tečnosti tokom dana.

Autor: Dalibor Stankov