Koji čaj piti kada ste prehlađeni?

Kada nas uhvati prehlada, šolja vrućeg čaja često je prvo za čim posegnemo. Osim što greje i pruža osećaj ugode, topli napitak može ublažiti simptome poput kašlja i grlobolje.

Održavanje hidratacije ključno je za oporavak, a čajevi bez kofeina idealan su izbor. Bogati su i polifenolima – biljnim jedinjenjima koja mogu ojačati imuni sistem i smanjiti mogućnost oboljevanja, piše Health.com..

Zeleni čaj

Zeleni čaj sadrži katehine, vrstu polifenola koji pomažu u borbi protiv virusa, bakterija i upala. Istraživanja su pokazala da redovna konzumacija zelenog čaja može pomoći u prevenciji gripa. Jedna studija iz 2015. godine otkrila je da su osobe koje su pile zeleni čaj barem dva puta nedeljno imale 61% manji rizik od oboljevanja.

Za maksimalnu korist, preporučuje se priprema čaja sa vodom zagrejanom na 85 °C ili dugotrajno namakanje u hladnoj vodi. Dodate li malo limuna, pojačaćete dejstvo katehina. Ipak, imajte na umu da zeleni čaj sadrži kofein pa ga treba piti umereno kako ne bi ometao san.

Čaj od ehinaceje

Ehinaceja je ljubičasti cvet poznat po lekovitim svojstvima. Sadrži alkamide – jedinjenja koja pomažu telu u borbi protiv upala i virusa i jačaju imunitet. Neke studije pokazuju da pripravci od ehinaceje mogu sprečiti infekcije gornjih disajnih puteva.

Istraživanje iz 2022. godine pokazalo je da je čaj od ehinaceje bio efikasniji protiv virusa od kapsula. Važno je napomenuti da ehinaceja možda nije sigurna za trudnice i dojilje, a osobe sa alergijama ili hroničnim bolestima trebalo bi da se posavetuju sa lekarom.

Čaj od bazge

Tamnoljubičaste bobice bazge bogate su antocijanima – snažnim antioksidansima koji jačaju imuni sistem i mogu usporiti širenje virusa. Pregled istraživanja iz 2021. godine pokazao je da dodaci od bazge mogu skratiti trajanje prehlade i ublažiti simptome.

Ipak, dokazi o efikasnosti samog čaja od bazge su ograničeni. Pri pripremi treba biti oprezan jer su listovi, stabljike i nezrele bobice bazge otrovni.

Čaj od kamilice

Kamilica se tradicionalno koristi za ublažavanje prehlade i kašlja zbog svojih protivupalnih i antioksidativnih svojstava. Iako ne postoje studije na ljudima koje direktno potvrđuju da čaj od kamilice pomaže kod prehlade, dokazano je da poboljšava san. Budući da je kvalitetan odmor ključan za oporavak, kamilica može indirektno pomoći telu da se izbori sa bolešću.

Čaj od đumbira

Đumbir sadrži jedinjenja gingerole, za koja se veruje da pomažu u borbi protiv virusa gripa, ali to još nije potvrđeno u istraživanjima na ljudima. Studije su pokazale da dodaci od đumbira mogu smanjiti upale i zaštititi telo antioksidansima.

Smanjenje upala može pomoći u oporavku, ali direktan uticaj čaja od đumbira na prehladu još nije detaljno istražen.

Čaj od limuna

Iako mnogi veruju da čaj od limuna ublažava simptome prehlade, za to nema naučnih dokaza. Limun je bogat vitaminom C, koji može smanjiti jačinu prehlade, ali sam čaj ne sadrži značajnu količinu ovog vitamina. Najbolji način za unos vitamina C je konzumacija svežeg voća.

Uprkos tome, čaj od limuna odličan je za hidrataciju, a za dodatnu korist u vruću vodu jednostavno dodajte sveže isceđen sok od limuna.

Autor: Dalibor Stankov