Prirodom protiv stresa! Grifonija i žalfija – tajna koju obožavaju Italijanke, sada i kod nas!

Grifonija je afrička biljka koja vekovima važi za prirodnog saveznika protiv stresa. Njeno seme bogato je 5-hidroksitriptofanom (5-HTP), prirodnom supstancom koja podstiče sintezu serotonina – hormona sreće.

Upravo zato grifonija se koristi u lečenju depresije, hroničnih migrena, gojaznosti i srčanih tegoba.

Za razliku od veštačkih stimulansa, grifonija pomaže da se ravnoteža serotonina uspostavi na prirodan način. Rezultat je mirno stanje uma, bolji san, smanjen nervozni apetit i više energije tokom dana.

Italijanke već godinama obožavaju Medifem – potpuno prirodan proizvod na bazi grifonije i žalfije, namenjen ublažavanju tegoba menopauze. Sada je dostupan i na našem tržištu!

Više o proizvodu možete saznati i poručiti ga putem zvaničnog sajta Medipharm.

Medifem donosi spoj tradicije i savremenog pristupa – prirodno rešenje za balans hormona, bolji san i više energije, sada na dohvat ruke.

Autor: Dalibor Stankov