KADA JE NAJBOLJE VEČERATI ZIMI? Pravilo koje vam može poboljšati san!

Zimski dani su kraći, mrak pada ranije, a obrok neposredno pred spavanje može poremetiti san. Stručnjaci otkrivaju idealno vreme za večeru tokom zime.

Zimski dani donose kraće svetlo i raniji mrak, što utiče na naš unutrašnji sat i probavu. Konzumacija obroka neposredno pre odlaska na spavanje može izazvati nadutost, probavne smetnje i poremetiti lučenje melatonina – hormona ključnog za san. Zato je važno znati kada je najbolje vreme za večeru tokom zime kako biste obezbedili mirnu noć i kvalitetan odmor.

Najbolje vreme za večeru i kvalitetan san

Kako bi telo imalo dovoljno vremena za probavu, večeru je najbolje pojesti najmanje tri sata pre spavanja. „Taj razmak daje vašem telu dovoljno vremena da obradi hranu pre nego što se smiri za noć“, objašnjava dr Vilijam Lu, lekar medicine spavanja i medicinski direktor Dreem Healtha.

Na primer, ako na spavanje idete u 22 sata, večeru bi trebalo završiti najkasnije do 19 sati. Kada jedete neposredno pred spavanje, probavni sistem ostaje aktivan u vreme kada bi trebalo da se odmara, što može izazvati nelagodu i ometati san.

„Probava može uticati na oslobađanje melatonina i dovesti do fluktuacija šećera u krvi koje vas mogu probuditi tokom noći“, dodaje Lu. „Kada ostavite dovoljno vremena između jela i spavanja, telo se može potpuno prebaciti u stanje oporavka, što pomaže da dobijete dublji i obnavljajući san.“

Kako probava remeti san

Dr Mark Kovacs, stručnjak za san i oporavak, ističe da vreme večere igra ključnu ulogu. Ako jedete unutar sat vremena pre spavanja, telo još uvek aktivno razgrađuje hranu dok mozak pokušava da se prebaci u noćni režim odmora. To podiže telesnu temperaturu i remeti prirodni pad otkucaja srca i hormona stresa potrebnih za dubok san.

Jelo neposredno pred spavanje može odložiti pražnjenje želuca, što utiče na REM fazu sna i može izazvati buđenje tokom noći. Nutricionistkinja Jana Hand savetuje da, ako ogladnite kasno, uzmete mali obrok bogat proteinima i sa malo ugljenih hidrata – poput pola šolje nemasnog svežeg sira sa borovnicama. Osobe koje pate od refluksa ili GERB-a trebalo bi da izbegavaju masnu i tešku hranu, pržene obroke, crveno meso i punomasne mlečne proizvode.

Činioci koji utiču na idealno vreme večere

Veličina i sastav obroka – Teški, začinjeni ili masni obroci probavljaju se duže i mogu poremetiti san. Preporučuju se lakše i uravnotežene večere.

Cirkadijalni ritam i dnevno svetlo – Zimi kraći dani pomeraju oslobađanje melatonina na ranije sate, pa ranija večera može biti bolja za san.

Način života – Osobe koje rade do kasno ili vežbaju uveče možda će jesti bliže spavanju, ali je važno obezbediti doslednost i razmak između obroka i sna.

Nivo stresa – Stres otežava san i utiče na izbor hrane. Dr Dejvid D. Klark savetuje tehnike poput dubokog disanja, meditacije i svesti o trenutku.

Poruka stručnjaka je jasna: pronađite ritam koji odgovara vašem telu, ali se trudite da večeru završite nekoliko sati pre spavanja kako biste obezbedili miran i kvalitetan odmor.

Autor: Dalibor Stankov