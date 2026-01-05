Ovde mnogi Srbi prave grešku, a da toga nisu ni svesni: Evo koliko dugo pečenje može da stoji u frižideru

Da biste znali šta je bezbedno za upotrebu, važno je obratiti pažnju na to koliko dugo različite vrste mesa mogu da se čuvaju u frižideru ili zamrzivaču.

Teško je zamisliti novogodišnje slavlje bez pečenja na trpezi, ali nakon praznika često ostane više mesa nego što se pojede.

Crveno meso i svinjetina

Sveže crveno meso može da ostane u frižideru najviše pet dana, dok u zamrzivaču zadržava kvalitet od četiri meseca pa do godinu dana. Nakon tog perioda ne preporučuje se upotreba.

Termički obrađeno meso, poput pečenja, može se čuvati u frižideru tri do četiri dana, a zamrznuto od dva do šest meseci.

Slanina i sveže kobasice

Slanina može da stoji u frižideru do nedelju dana, dok sveže kobasice treba potrošiti u roku od dva dana. Ako se zamrznu, ove namirnice mogu da se čuvaju približno dva meseca.

Mleveno meso

Bilo da je u pitanju junetina, svinjetina ili piletina, sirovo mleveno meso je najosetljivije. U frižideru ga je najbolje potrošiti u roku od jednog do dva dana, dok u zamrzivaču može da stoji tri do četiri meseca.

Sirova piletina

Sveža piletina se u frižideru zadržava vrlo kratko – najčešće dan ili dva. Međutim, ako se zamrzne, može da ostane upotrebljiva i do godinu dana.

Pravilno skladištenje mesa ne samo da produžava njegov rok trajanja, već je i ključno za bezbednu ishranu nakon prazničnih dana.

Autor: Marija Radić