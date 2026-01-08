Da li vas stomak pokušava upozoriti? 5 alarmantnih znakova da bol u stomaku nije 'normalan'

Obratite pažnju na ovih pet ozbiljnih znakova koji ukazuju da bol u stomaku može biti ozbiljniji i kada je potrebno posetiti lekara radi pravilne dijagnoze i lečenja.

Tipično je svaki dan da ste zauzeti poslom, porodicom i dugom listom obaveza kada primećujete nelagodnost u stomaku; možda mislite da je to samo stres ili nešto što ste pojeli i nadate se da će proći. Ako vam ovo zvuči poznato, mnoge žene često ignorišu bol u stomaku, ali tup ili oštar bol može biti znak ozbiljnijeg problema. Prepoznavanje kada bol prevazilazi „normalno“ može značajno uticati na vaše zdravlje.

- Žene imaju tendenciju da se ćutke nose sa bolom i daju prioritet porodici i obavezama u odnosu na sopstveno zdravlje -objašnjava dr Pankaj Šarma, barijatrijski i laparoskopski hirurg iz bolnice Fortis. Ova tišina može dovesti do kritičnih kašnjenja u dijagnozi i lečenju, što često rezultira složenijim zdravstvenim problemima u budućnosti.

Razumevanje zanemarenog bola

Mnoge žene često ignorišu nelagodnost u stomaku. Nekoliko razloga doprinosi tome:

Kulturološko uslovljavanje: Mnoge žene od malih nogu uče da prihvataju bol bez žalbi. To stvara očekivanje u društvu da treba mirno da podnose teškoće.

Pogrešno tumačenje simptoma: Mnoge žene mešaju ginekološke bolove sa redovnim menstrualnim grčevima. To može dovesti do toga da potcene ozbiljnost svojih simptoma.

Svakodnevni pritisci: Upravljanje domom, poslom i ličnim životom može ostaviti malo vremena za brigu o sebi, a lako je odložiti rešavanje bolova u stomaku.

Ova mešavina društvenih i praktičnih faktora dovodi do zabrinjavajuće navike ignorisanja problema koje ne treba zanemariti.

Žučni kamenci

Žene su sklonije žučnim kamenicima zbog hormona, gojaznosti i ishrane. Žučni kamenci izazivaju oštar bol na desnoj strani stomaka, posebno nakon jela masne hrane. Ovaj bol se može zameniti za loše varenje ili gasove. - Često viđam pacijente koji se mesecima bore sa bolovima izazvanim žučnim kamenicima, misleći da je to kiselost ili gasovi - kaže dr Šarma.

Dok potraže pomoć, često je potrebna operacija. Važno je prepoznati ove simptome kako biste mogli da dobijete lečenje na vreme.

Apendicitis

Ovo stanje može biti posebno teško za žene jer se njegovi simptomi mogu osećati kao menstrualni grčevi ili opšti bol u stomaku. Međutim, apendicitis je ozbiljan; ako slepo crevo pukne, može izazvati ozbiljne probleme. Ako osetite povećan bol u donjem desnom delu stomaka, odmah potražite medicinsku pomoć. Rano započinjanje lečenja može vam spasiti život.

Endometrioza

Stanje koje pogađa žene i prvenstveno je povezano sa reproduktivnim zdravljem. Često izaziva jake bolove u donjem delu stomaka, koje neki ljudi pogrešno shvataju kao probleme sa varenjem. Mnoge žene žive sa ovim bolom, misleći da je to samo deo njihovog menstrualnog ciklusa.

Da bi se dobila tačna dijagnoza, ključno je da se obratite kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Predugo čekanje na dijagnozu može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Ciste na jajnicima

Ciste na jajnicima mogu izazvati nadimanje i tup bol u karlici, što ljudi često pogrešno smatraju menstrualnim grčevima. Ako cista postane prevelika, može se uvrnuti, što se naziva torzija i zahteva hitnu operaciju. Prepoznavanje znakova torzije može vam pomoći da odlučite da li da zakažete redovan pregled ili da potražite hitnu pomoć.

Hernije

Često prolaze neprimećeno. Mala ispupčenja u stomaku ili preponama mogu izgledati kao povećanje telesne težine. Ako ignorišete ove znakove, mogli biste se suočiti sa ozbiljnim problemima poput opstrukcije creva ili davljenja, što su medicinska hitna stanja. Učenje prepoznavanja ovih znakova može spasiti živote.

Značaj ranog otkrivanja

Sa novijim dijagnostičkim alatima i laparoskopskom hirurgijom, sada je lakše otkriti uzrok bolova u stomaku. - Svaki bol u stomaku, oštar, tup ili ponavljajući, treba proveriti. Rana dijagnoza dovodi do boljih rezultata i pomaže u izbegavanju komplikacija. Jednostavan ultrazvuk ili fizički pregled mogu otkriti probleme koji se mogu pogoršati ako se ne leče.

Važno je obratiti pažnju na svoje telo; kontinuirani bol nije samo manji problem u vašem zauzetom životu.

Kada potražiti medicinsku pomoć

Značenje kada treba posetiti lekara znači da se obratite svom lekaru ako imate bilo koji od ovih simptoma:

Promene u funkciji creva ili varenju: Ako primetite iznenadne promene u pražnjenju creva ili zdravlju varenja, obratite se svom lekaru.

Bol nakon obroka: Ako osetite bol koji se pogoršava nakon jela, to može ukazivati na stanje koje zahteva ispitivanje.

Poremećaji u svakodnevnom životu: Ako bol utiče na vašu svakodnevnu rutinu, odmah potražite stručnu pomoć.

Olakšanje je moguće, ali ne odlažite pregled. „Slušajte svoje telo“, poručuje dr Šarma. „Ne zanemarujte bol u stomaku — potražite pomoć na vreme, pre nego što postane hitno.“

Autor: A.A.