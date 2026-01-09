Da li pileća supa zaista pomaže kod prehlade? Nauka konačno ima odgovor

Pileća supa generacijama je bila utešni obrok i prvi izbor za svakoga ko se bori sa prehladeom ili gripom.

U mnogim kulturama smatra se tradicionalnim lekom, ali postavlja se pitanje – postoji li naučna podloga koja potvrđuje da nam činija tople supe zaista pomaže u oporavku od respiratornih infekcija, piše The Independent.

Obećavajući naučni dokazi

Kako bi se pronašao odgovor na to pitanje, sproveden je sistematski pregled naučnih dokaza o ulozi supe u lečenju akutnih respiratornih infekcija poput prehlade, gripa i virusa COVID-19. Iako je istraživanje još u ranoj fazi, rezultati su obećavajući.

Od više od 10.000 analiziranih zapisa, izdvojene su četiri relevantne studije sa ukupno 342 učesnika. Jedna od njih pokazala je da su se ispitanici koji su jeli supu oporavili i do dva i po dana brže od onih koji nisu. Simptomi poput zapušenog nosa, bolova u grlu i umora bili su znatno blaži.

Štaviše, kod nekih učesnika zabeleženi su niži nivoi markera povezanih sa upalom – supstanci u krvi koje rastu dok se imuni sistem bori protiv infekcije. To sugeriše da supa može da ublaži preteranu imunološku reakciju, čineći simptome manje ozbiljnim, a oporavak prijatnijim.

Zašto domaća supa deluje?

Postoji nekoliko mogućih objašnjenja zašto supa pomaže:

Hidratacija i toplota: Toplina i tečnost hidriraju telo, pomažu u razređivanju sluzi i ublažavanju grlobolje.

Hranljive materije: Supe su često bogate nutrijentima, a sastojci poput belog luka, crnog luka, đumbira i lisnatog povrća poznati su po svojim protivupalnim i antimikrobnim svojstvima.

Više od običnog obroka: Psihološki efekat

Učinak supe nije samo fizički. Postoji snažan kulturni i psihološki aspekt gde hrana postaje deo brige o sebi. U mnogim porodicama, priprema supe za bolesnog člana nije samo ishrana, već simbol brige, sigurnosti i ustaljene rutine.

Prethodna istraživanja su pokazala da se roditelji često okreću tradicionalnim lekovima poput supe kao prvoj liniji odbrane, mnogo pre nego što potraže lekarski savet. To odražava važnost tretmana koji se smatraju sigurnim i pouzdanim jer su deo vaspitanja i društvenih normi.

Jednostavno i efikasno rešenje

Pileća supa je jednostavna za pripremu, pristupačna i sigurna, a ujedno je i prepoznata kao utešan kućni lek. Iako naučnici naglašavaju potrebu za daljim istraživanjima (kako bi se utvrdilo da li npr. pileća supa deluje bolje od povrtne), zaključak je jasan.

Iako supa nije zamena za lekove, uz dovoljno odmora, tečnosti i, po potrebi, terapiju koju odredi lekar, ona može biti jednostavan i efikasan način za ublažavanje simptoma i brži povratak u formu.

Autor: Dalibor Stankov