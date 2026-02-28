HLADNI TUŠEVI – Mit ili čudo?

Između naučnih istraživanja i savršenih jutarnjih rutina sa društvenih mreža.

Ledena voda u šest ujutru postala je simbol discipline, mentalne snage i novog početka. Na platformama poput Instagrama i TikToka hladan tuš se predstavlja kao gotovo magični ritual: jača imunitet, topi masne naslage, briše stres i podiže energiju. Snimci ljudi koji bez oklevanja ulaze pod mlaz ledene vode deluju kao dokaz da je reč o jednostavnom, a moćnom alatu za transformaciju.

Nauka, međutim, daje nijansiraniju sliku. Istraživanja pokazuju da izlaganje hladnoj vodi može podstaći cirkulaciju, kratkoročno povećati budnost i aktivirati lučenje hormona koji podižu raspoloženje. Hladan tuš može doprineti osećaju svežine i mentalne razbuđenosti, naročito ujutru. Međutim, tvrdnje o dramatičnom jačanju imuniteta ili brzom mršavljenju često su preterane i nemaju čvrstu naučnu potvrdu.

Psihološki efekat možda je čak i značajniji od fizičkog. Ulazak pod hladan mlaz zahteva odluku i prevazilaženje trenutnog otpora, što kod mnogih stvara osećaj lične pobede. Taj mali čin discipline može pokrenuti lanac produktivnosti tokom dana. Nije reč o čudu, već o mehanizmu koji jača osećaj kontrole.

Ipak, hladni tuševi nisu za svakoga. Osobe sa srčanim problemima, visokim pritiskom ili osetljivim zdravstvenim stanjima trebalo bi da budu oprezne i posavetuju se sa lekarom. Kao i kod većine trendova, univerzalno rešenje ne postoji.

Hladan tuš nije ni mit ni magija. On je alat – jednostavan, dostupan i potencijalno koristan, ali daleko od čudotvornog. Ako vam prija i daje energiju, zadržite ga u rutini. Ako vam stvara stres, nema potrebe da se silite. Jer prava briga o sebi ne podrazumeva ekstrem, već ravnotežu.

Autor: S.Paunović