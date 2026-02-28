STALNI UMOR MOŽE BITI ZNAK BOLESTI: Ako se osećate ovako, telo vam šalje HITNO upozorenje!

Umor koji ne prolazi čak ni nakon odmora mogao bi biti znak da vam telo šalje ozbiljno upozorenje, tvrdi farmaceutkinja Niam Mekmilan.

Iako je osećaj umora uobičajen u ovom periodu godine, uporna iscrpljenost može ukazivati na dublje probleme poput nedostatka nutrijenata ili poremećaja u radu štitne žlezde.

Kada običan umor postaje alarm?

„Normalno je osećati se malo umornije tokom zime. Međutim, kada iscrpljenost postane stalna i počne da utiče na koncentraciju, raspoloženje ili svakodnevno funkcionisanje, to je znak da nešto u organizmu nije u redu“, objasnila je Mekmilan za Daily Express.

Skriveni nedostaci: Šta vašem telu zapravo fali?

Nizak nivo energije često je direktno povezan sa manjkom ključnih elemenata u organizmu:

Gvožđe: Neophodno za prenos kiseonika kroz krv.

Vitamin B12: Ključan za proizvodnju energije.

Vitamin D: Njegov manjak je najizraženiji zimi zbog nedostatka sunca.

„Budući da se simptomi razvijaju postepeno, ljudi se mogu mesecima osećati iscrpljeno, a da ne shvataju da postoji dublji uzrok. Krvna pretraga je jedini način da utvrdimo šta telu zaista nedostaje“, dodaje farmaceutkinja.

Štitna žlezda: Skriveni krivac za "moždanu maglu"

Dugotrajan umor često je prvi simptom poremećaja rada štitne žlezde, koja reguliše metabolizam.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju:

Stalan umor i bezrazložna iscrpljenost.

„Moždana magla“ (otežano razmišljanje i pamćenje).

Nagle promene u telesnoj težini.

Preosetljivost na hladnoću.

„Ovi simptomi se često pogrešno pripisuju stresu ili sezonskom 'sagorijevanju', zbog čega problemi sa štitnom žlezdom ostaju neotkriveni predugo“, upozorava Mekmilan.

REŠENJE: Šta prvo uraditi?

Najefikasniji način da saznate šta se dešava u vašem organizmu je analiza krvi. Ona će precizno pokazati da li je vaš umor posledica načina života ili zahteva medicinsku pomoć.

Autor: D.S.