Muzika deluje lekovito na nas: Šta se zaista dešava u našem mozgu kada pustimo omiljenu pesmu?

Ritam, sećanja i hormoni rade zajedno protiv stresa.

Dovoljno je nekoliko taktova omiljene pesme i raspoloženje se menja. Nije to slučajnost niti autosugestija. Kada slušamo muziku, u mozgu se aktiviraju centri zaduženi za nagradu, emocije i pamćenje. Luči se dopamin – isti onaj hormon koji je povezan sa osećajem zadovoljstva i motivacije. Zato dobra pesma ume da podigne energiju brže od kafe.

Ritam ima posebno jak efekat. Srce i disanje spontano prate tempo koji čujemo. Spora muzika smiruje puls i snižava napetost, dok brži ritmovi podižu budnost i pokreću telo. Nije slučajno što se muzika koristi u sportu, meditaciji, pa čak i u medicinskim terapijama za oporavak pacijenata.

Još jači efekat ima veza muzike i sećanja. Jedna pesma može da nas vrati deset godina unazad – u letovanje, vezu, određeni period života. Mozak povezuje melodiju sa emocijom iz tog trenutka i zato reakcija nije racionalna, već duboko lična. Muzika postaje vremeplov za raspoloženje.

Zanimljivo je i to da zajedničko slušanje muzike – na koncertima ili proslavama – pojačava osećaj povezanosti. Grupno pevanje i ritam usklađuju ljude na fiziološkom nivou. Zato se posle dobrog koncerta osećamo ispunjeno, kao da smo deo nečega većeg od sebe.

Muzika, dakle, nije samo zabava u pozadini. Ona je direktan prekidač za emocije, stres i energiju. U svetu punom buke i informacija, možda je upravo dobra plejlista najjednostavniji način da vratimo balans – bez komplikovanih tehnika, samo jednim pritiskom na play.

Autor: S.Paunović