AKTUELNO

Lifestyle

Muzika deluje lekovito na nas: Šta se zaista dešava u našem mozgu kada pustimo omiljenu pesmu?

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Ritam, sećanja i hormoni rade zajedno protiv stresa.

Dovoljno je nekoliko taktova omiljene pesme i raspoloženje se menja. Nije to slučajnost niti autosugestija. Kada slušamo muziku, u mozgu se aktiviraju centri zaduženi za nagradu, emocije i pamćenje. Luči se dopamin – isti onaj hormon koji je povezan sa osećajem zadovoljstva i motivacije. Zato dobra pesma ume da podigne energiju brže od kafe.

Ritam ima posebno jak efekat. Srce i disanje spontano prate tempo koji čujemo. Spora muzika smiruje puls i snižava napetost, dok brži ritmovi podižu budnost i pokreću telo. Nije slučajno što se muzika koristi u sportu, meditaciji, pa čak i u medicinskim terapijama za oporavak pacijenata.

Još jači efekat ima veza muzike i sećanja. Jedna pesma može da nas vrati deset godina unazad – u letovanje, vezu, određeni period života. Mozak povezuje melodiju sa emocijom iz tog trenutka i zato reakcija nije racionalna, već duboko lična. Muzika postaje vremeplov za raspoloženje.

Zanimljivo je i to da zajedničko slušanje muzike – na koncertima ili proslavama – pojačava osećaj povezanosti. Grupno pevanje i ritam usklađuju ljude na fiziološkom nivou. Zato se posle dobrog koncerta osećamo ispunjeno, kao da smo deo nečega većeg od sebe.

Foto: Pixabay.com

Muzika, dakle, nije samo zabava u pozadini. Ona je direktan prekidač za emocije, stres i energiju. U svetu punom buke i informacija, možda je upravo dobra plejlista najjednostavniji način da vratimo balans – bez komplikovanih tehnika, samo jednim pritiskom na play.

Autor: S.Paunović

#Mozak

#Terapeutski učinak

#emocije

#muzika

#omiljena pesma

POVEZANE VESTI

Lifestyle

JUTARNJI ILI VEČERNJI S*KS? Nauka ima odgovor – telo jasno pokazuje kada voli više

Lifestyle

Šta se dešava u vašem mozgu kada imate INTIMNE ODNOSE!

Lifestyle

Lekari otkrivaju šta se zaista dešava kada svake noći spavate osam sati: Dugoročni uticaj na zdravlje

Zadruga

PONOVO SE DOKAZAO KAO PRAVI PRIJATELJ! Ša doneo namirnice Matoroj, pa zajedničkim snagama raspodelili sve! (VIDEO)

Lifestyle

NIZ POZITIVNIH PROMENA: Šta se zaista dešava sa telom kada 30 dana ne pijete alkohol

Domaći

LJUBAV CVETA! Godinu dana od početka veze Anica i Lazar Ristovski objavili predivne vesti! Evo kakva je bila reakcija njegovih sinova (FOTO)