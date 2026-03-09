ŠOK ZA SVE KOJI PIJU KAFU SVAKOG JUTRA! Evo šta se zapravo dešava u telu posle prve šolje.

Mnogi ne znaju da kafa pokreće procese u organizmu već u prvih 10 minuta – a jedan efekat posebno iznenađuje.

Za mnoge ljude jutro ne može da počne bez šoljice kafe. Miris sveže skuvane kafe mnogima je signal da je vreme za novi dan, ali malo ko razmišlja o tome šta se zapravo dešava u organizmu čim popijemo prvi gutljaj.

Već u prvih desetak minuta kofein ulazi u krvotok i počinje da deluje na centralni nervni sistem. Upravo zato se javlja osećaj budnosti, veća koncentracija i nalet energije. Kafa može da pomogne da se razbudimo i lakše započnemo dnevne obaveze.

Osim toga, kofein podstiče lučenje određenih hormona koji mogu da ubrzaju rad srca i blago podignu krvni pritisak. Kod većine ljudi ovaj efekat je kratkotrajan, ali je dovoljno snažan da doprinese osećaju razbuđenosti i mentalne spremnosti.

Zanimljivo je i da kafa može da pokrene varenje, zbog čega mnogi ljudi nakon jutarnje šoljice osećaju potrebu za odlaskom u toalet. Ovaj efekat je potpuno prirodan i povezan je sa stimulacijom probavnog sistema.

Ipak, stručnjaci savetuju umerenost. Jedna do dve šolje dnevno mogu imati pozitivan efekat na energiju i raspoloženje, ali preterivanje sa kofeinom može izazvati nervozu, nesanicu i ubrzan rad srca. Kao i u svemu, ključ je u ravnoteži.

Autor: S.Paunović