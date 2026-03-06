VOĆE KOJE STRUČNJACI SVE ČEŠĆE PREPORUČUJU: Jača imunitet, čuva srce i puni organizam energijom – a mnogi ga nepravedno preskaču!

Prepuno je vitamina, jača imunitet i štiti srce – a većina ga nepravedno preskače u svakodnevnoj ishrani.

U moru saveta o zdravoj ishrani, često zaboravljamo na jednostavne namirnice koje mogu imati veliki značaj za naše zdravlje. Jedna od njih je jabuka – voće koje je lako dostupno, a bogato hranljivim materijama koje pomažu organizmu da ostane snažan i otporan.

Jabuke su odličan izvor vlakana, vitamina C i brojnih antioksidanasa koji pomažu u jačanju imuniteta. Redovno konzumiranje ovog voća može doprineti boljoj probavi, stabilnijem nivou energije tokom dana i opštem osećaju vitalnosti.

Stručnjaci često ističu da jabuke mogu imati pozitivan uticaj i na zdravlje srca. Vlakna i biljna jedinjenja koja se nalaze u ovom voću pomažu u održavanju normalnog nivoa holesterola, što može smanjiti rizik od kardiovaskularnih problema.

Još jedna prednost jabuka je njihova praktičnost. Mogu se jesti sveže, dodavati u salate, smutije ili zdrave deserte, pa ih je lako uklopiti u svakodnevnu ishranu bez mnogo truda.

Iako su dostupne tokom cele godine, mnogi ih i dalje zanemaruju u korist egzotičnog voća. Ipak, ponekad se upravo u najjednostavnijim namirnicama krije najveća korist za zdravlje.

Autor: S.Paunović