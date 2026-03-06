AKTUELNO

SVE ČEŠĆE ČUJEMO IZRAZ PERIMENOPAUZA: Faza o kojoj naše majke i bake gotovo nikada nisu govorile.

Termin koji danas sve više ulazi u svakodnevne razgovore opisuje prirodan period kroz koji prolazi žensko telo – iako je ranije bio gotovo nepoznat.

U poslednjih nekoliko godina sve češće možemo čuti izraz perimenopauza, naročito u razgovorima o zdravlju žena, na društvenim mrežama i u stručnim tekstovima. Ipak, mnoge žene priznaju da ranije gotovo nikada nisu čule za ovaj pojam, iako su generacije pre njih prolazile kroz isti period života.

Perimenopauza označava fazu koja prethodi menopauzi i predstavlja vreme kada telo počinje postepeno da menja hormonsku ravnotežu. U tom periodu nivo estrogena može da varira, što često donosi različite promene poput neredovnih ciklusa, promena raspoloženja, problema sa snom ili talasa toplote.

Foto: Unsplash.com

Zanimljivo je da naše majke i bake retko koriste ovaj izraz, a mnoge od njih ga nikada nisu ni čule. Ipak, to ne znači da kroz taj proces nisu prolazile. Njihova tela su se prirodno prilagođavala promenama, samo što se o tim temama nekada govorilo mnogo manje nego danas.

Savremena medicina i otvoreniji razgovori o zdravlju žena doprineli su tome da se o perimenopauzi danas govori bez zadrške. Informisanost omogućava ženama da lakše razumeju promene kroz koje prolaze i da pronađu načine da očuvaju kvalitet života tokom tog perioda.

Upravo zato ovaj izraz sve češće ulazi u svakodnevni rečnik. On ne označava bolest, već prirodnu životnu fazu – još jedan podsetnik koliko je važno slušati svoje telo i razumeti promene koje dolaze sa godinama.

Autor: S.Paunović

