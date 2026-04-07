Previše vitamina može biti opasno: Kada suplementi postaju neprijatelji zdravlja!

Više nije uvek bolje – predoziranje vitaminima i suplementima može ozbiljno da ugrozi organizam.

Vitaminima i suplementima se često pribegava iz želje za zdravijim životom, jačim imunitetom i energijom. Međutim, u svetu gde su kapsule, praškovi i superhrana lako dostupni, postoji realna opasnost od predoziranja. Višak određenih nutrijenata ne samo da ne donosi koristi, već može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Najproblematičniji su vitamini rastvorljivi u mastima – A, D, E i K. Oni se ne izbacuju lako iz tela i mogu da se akumuliraju u jetri i masnim tkivima. Na primer, previše vitamina A može izazvati mučninu, glavobolju, oštećenje jetre, pa čak i probleme sa kostima. Vitamin D u prevelikim dozama povećava nivo kalcijuma u krvi, što može oštetiti bubrege i srce.

Minerali i suplementi poput gvožđa i kalcijuma takođe mogu biti rizični. Višak gvožđa može izazvati oštećenje jetre i srca, dok previše kalcijuma može izazvati bubrežne kamence i poremećaje u radu srca. Čak i “zdravi” dodaci poput vitamina C i B kompleksa, ako se uzimaju u ekstremnim količinama, mogu izazvati probleme sa stomakom, bubrezima i nervnim sistemom.

Poseban rizik je kombinovanje više suplemenata istovremeno ili uzimanje onih koje telo ne koristi efikasno. Mnogi veruju da “više znači bolje”, ali kod suplementacije je ključ merenje, konsultacija sa lekarom i balansirana ishrana. Preterivanje može biti opasnije nego manjak, jer telo nije stvoreno za konstantno gomilanje hranljivih materija iz kapsula.

Suplementi su korisni kada ih koristimo mudro i prema stvarnim potrebama, ali mogu postati neprijatelji zdravlja ako ih tretiramo kao zamenu za pravilnu ishranu i zrelost u samobrizi. Najsigurniji pristup je kombinacija hrane bogate vitaminima, konsultacija sa stručnjakom i pažljivo doziranje – jer zdravlje ne voli preterivanje

Autor: S.Paunović