SRCE PAMTI SVE! Čuveni kardiohirurg upozorava: Ovih 5 navika dokazano UBRZAVAJU STARENJE, jedna je ubedljivo najgora!

Svi znamo osnovne savete za zdravlje, ali kada je reč o dugoročnom očuvanju srca i usporavanju starenja, presudne su svakodnevne navike. Kardiohirurg dr Džeremi London upozorava da određeni obrasci ponašanja mogu aktivno ubrzati starenje tela, potaknuti upale i opteretiti srce.

U svojoj objavi na Instagramu istakao je pet navika koje imaju najveći negativni učinak na naš organizam.

5. Nezdrava ishrana

Dr London ističe da loša ishrana i višak visceralne masnoće (masti oko unutrašnjih organa) povećavaju upale, insulinsku rezistenciju i metaboličke poremećaje. Takvi procesi dugoročno opterećuju organizam i ubrzavaju starenje. Umesto restriktivnih dijeta, lekar preporučuje uravnoteženu ishranu bogatu vlaknima i proteinima. Pristupi poput DASH ishrane, koji naglašavaju celovite namirnice i ograničavaju prerađenu hranu, ključni su za očuvanje zdravlja.

4. Nedostatak kvalitetnog sna

"Kvalitetan san nije luksuz, već potreba", naglašava dr London. Telo se tokom sna obnavlja, a njegov nedostatak može ozbiljno da naruši nivo energije i zdravlje srca. Lekari preporučuju dosledan raspored spavanja i uslove koji podstiču kvalitetan odmor, poput izbegavanja ekrana pre odlaska u krevet.

3. Hronični stres

Dugotrajan stres ne utiče samo na raspoloženje, već i na telo na ćelijskom nivou. Dr London upozorava da stres povećava upale, menja regulaciju DNK i skraćuje telomere, što je direktno povezano sa bržim starenjem. Istraživanja ga povezuju i sa značajno većim rizikom od srčanih bolesti, zbog čega je upravljanje stresom ključno.

2. Sedilački način života

Nedostatak kretanja je jedan od glavnih faktora koji ubrzavaju propadanje organizma. Istraživanja pokazuju da redovna aktivnost pomaže u očuvanju funkcija tela i smanjuje rizik od slabosti u starosti. Sedilački način života smanjuje efikasnost mitohondrija i snabdevanje ćelija hranljivim materijama. Čak i male promene, poput kraće šetnje tokom dana, mogu napraviti veliku razliku.

1. Pušenje i "vejping"

Na prvom mestu liste nalaze se pušenje i vejping (korišćenje elektronskih cigareta), koje dr London izdvaja kao najbrži način da uništite svoje telo. On objašnjava da toksični metaboliti povećavaju oksidativni stres i oštećuju DNK. Takva oštećenja s vremenom razaraju srce i druge vitalne organe, zbog čega je prestanak pušenja najvažnija odluka koju možete doneti za svoje dugoročno zdravlje.

Autor: D.S.