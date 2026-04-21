MISLITE DA JE ZDRAVO, A UNIŠTAVA VAM JETRU: Hepatolozi upozoravaju – Ovo piće mnogi piju svaki dan, a stvara MASNU JETRU isto kao alkohol!

Mnogi veruju da je za zdravu jetru dovoljno samo izbegavati alkohol, ali lekari upozoravaju na "tihog ubicu" koji se krije u mnogim frižiderima. Čak i ako se smatraju zdravim, određena pića mogu naneti ozbiljnu štetu vašem organizmu, a jedno od njih konzumiramo skoro svakodnevno.

„Postoji više namirnica, pića, lekova i dodataka ishrani osim alkohola koji mogu oštetiti jetru“, kaže gastroenterolog i hepatolog dr Li F. Peng. On upozorava da čak i osobe koje uopšte ne piju alkohol mogu razviti bolest jetre povezanu sa metabolizmom. Glavni krivac? Voćni sokovi.

Iako voćni sokovi sadrže vitamine, stručnjaci naglašavaju da ih treba piti isključivo umereno. Hepatolog dr Abdul Nadir ističe da konzumiranje voćnog soka uz svaki obrok može dovesti do naglog gojenja i insulinske rezistencije. Prekomerna konzumacija uzrokuje nakupljanje masti u jetri, što vodi ka ozbiljnim oštećenjima koja mogu postati opasna po život.

Zašto je sok gori od celog voća?

Problem je u tome što voćni sok nije isto što i cela voćka. Nedostatak vlakana i visok udeo šećera predstavljaju ogroman teret za jetru.

– Glavni šećer u voćnim sokovima je fruktoza. Bez dijetalnih vlakana koja usporavaju apsorpciju, fruktoza u velikim količinama podstiče nakupljanje masti u jetri i pogoršava već postojeće upalne procese – objašnjava dr Peng.

Ne morate ga izbaciti, ali budite oprezni

Lekari ne kažu da voćni sok treba potpuno eliminisati, već da on ne sme biti svakodnevno piće. Kao mnogo bolju i zdraviju opciju, lekari preporučuju konzumiranje celog voća – barem dve porcije dnevno, bilo da je sveže ili zamrznuto. Na taj način ćete uneti neophodna vlakna koja štite vašu jetru i održavaju sitost.



Autor: D.S.