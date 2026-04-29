Saznajte koje vreme nije preporučljivo: Jedna greška sa dremkom može da vas drži budnim celu noć

Dremanje se često smatra brzim i efikasnim načinom da povratimo energiju, posebno kada smo iscrpljeni zbog manjka sna ili napornog dana. Međutim, iako kratko spavanje tokom dana može imati brojne koristi, ono nije univerzalno rešenje.

Problem nastaje kada se naruši prirodni ritam tela, poznat kao cirkadijalni ritam. Ovaj unutrašnji sat reguliše kada smo budni, a kada pospani. Ako dremate kasno popodne ili uveče, telo gubi jasan signal kada treba da se pripremi za noćni san. Rezultat je otežano uspavljivanje, češće buđenje tokom noći i osećaj neispavanosti ujutru.

Najgore vreme za dremku: Kada odmor postaje neprijatelj sna?

Najveća greška koju mnogi prave jeste dremanje u kasnim popodnevnim ili večernjim satima. Stručnjaci upozoravaju da je svaki san nakon 15 časova potencijalno problematičan, naročito ako planirate da legnete u uobičajeno vreme. Još preciznije, trebalo bi izbegavati dremanje u periodu od osam sati pre odlaska na spavanje.

Kada zaspite u ovom periodu, telo ulazi u fazu odmora u trenutku kada bi trebalo da gradi “pritisak sna” za noć. Taj pritisak je ključan da biste lako zaspali i imali dubok, kvalitetan san. Ako ga smanjite dremanjem, vrlo je verovatno da ćete se uveče vrteti po krevetu bez uspeha.

S druge strane, idealno vreme za kratku dremku je između 12 i 14 časova. To je prirodni period pada energije kada telo spontano traži odmor. Dremka u tom intervalu može povećati koncentraciju, popraviti raspoloženje i pomoći vam da ostatak dana provedete produktivnije – bez negativnih posledica po noćni san.

Koliko treba da traje idealna dremka i zašto duže nije bolje?

Trajanje dremke igra jednako važnu ulogu kao i njen tajming. Najefikasnije su takozvane „power nap“ dremke koje traju između 15 i 20 minuta.

Kada dremka traje duže od 30 minuta, postoji velika verovatnoća da ćete ući u dublje faze sna. Buđenje iz tih faza često izaziva osećaj konfuzije, tromosti i pojačane pospanosti – fenomen poznat kao “inercija spavanja”. Umesto da vam pomogne, ovakva dremka može vas dodatno usporiti.



Autor: Jovana Nerić