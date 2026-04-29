Pet NAJGORIH namirnica za DORUČAK: Ova hrana RAZARA STOMAK

Savremeni način života često nas tera da ujutru preskočimo obrok, a dodatni problem je i nedoumica šta zapravo izabrati za dobar početak dana. Evo šta bi, prema stručnjacima, trebalo izbegavati.

Doručak predstavlja prvi obrok nakon noći, ali ga mnogi preskaču. Iako postoje mišljenja da to nije nužno loše, većina istraživanja ukazuje na suprotno.

Studija objavljena 2021. u časopisu Medicine (Baltimore) pokazala je da redovno doručkovanje može smanjiti rizik od bolesti poput povišenog pritiska, moždanog udara i poremećaja masnoća u krvi, dok njegovo izostavljanje povećava te rizike.

Posebno se ne preporučuje osobama koje imaju dijabetes tipa 2, jer preskakanjem doručka organizam ostaje uskraćen za važne hranljive materije kao što su vitamini (A, C, D i B kompleks), minerali poput gvožđa i kalcijuma, kao i folati.

Takođe, istraživanja pokazuju da izostanak jutarnjeg obroka može doprineti nagomilavanju masnog tkiva, jer tokom dana dolazi do većeg unosa hrane kako bi se nadoknadila energija.

Međutim, nije važno samo da li doručkujemo, već i šta biramo. To je prilika da telu obezbedimo kvalitetne nutrijente, ali mnogi izbori nisu baš najbolji.

1. Slatki pekarski proizvodi

Na primer, slatka peciva poput kroasana, krofni ili kifli sa filom sadrže dosta šećera i masti, a malo proteina i vlakana. Umesto toga, bolje je opredeliti se za slane varijante, poput tosta sa sirom i povrćem ili jogurta sa semenkama.

2. Samo kafa

Ni kafa sama po sebi nije dobar izbor za doručak. Iako razbuđuje i ima malo kalorija, ne pruža telu potrebne hranljive materije.

Može i da iritira želudac, naročito ako se pije na prazan stomak, dok kafa sa šećerom i mlekom može izazvati nagle promene nivoa šećera u krvi.

3. Sendvič s prerađenim mesom

Sendviči sa prerađenim mesom, poput kobasica ili salama, takođe nisu preporučljivi za čestu konzumaciju. Povezuju se sa većim rizikom od određenih bolesti i često sadrže mnogo soli.

Bolja opcija su jaja ili riba poput lososa, uz integralni hleb i povrće.

4. Kukuruzne pahuljice

Žitarice poput zaslađenih kukuruznih pahuljica takođe nisu idealne za svakodnevni doručak zbog visokog sadržaja šećera, koji može doprineti gojenju i razvoju metaboličkih problema.

5. Voće

Iako je voće zdravo, ne bi trebalo da bude jedini obrok ujutru. Sadrži prirodne šećere koji mogu brzo podići nivo glukoze u krvi.

Najbolje ga je kombinovati sa proteinima i zdravim mastima, na primer sa jogurtom, orašastim plodovima ili avokadom.

Autor: Iva Besarabić