JAČE OD KAFE, ZDRAVIJE OD LIMUNADE: Jutarnji 'Shot' koji topi masnoće i budi mozak za 60 sekundi

Svi pričaju o zelenoj mači, ali istina je da ona mnogima ima ukus na "pokošenu travu" i teško se nalazi ona prava. Ako želite napitak koji stvarno možete da napravite odmah, a koji holivudske zvezde koriste da bi "izbacile" nadutost preko noći, treba vam Vatreni Zlatni Napitak.

Zašto ovo, a ne kafa?

Kafa vam daje lažnu energiju (pozajmljuje je od vaših rezervi). Ovaj napitak je stvara. Ključ je u kombinaciji koja ubrzava metabolizam do maksimuma dok vi još perete zube.

Recept: "Zlatna Rakija" (Bez alkohola, naravno!)

Ovo se pije na eks, odmah nakon buđenja.

Topla voda (ne ključala): Da probudi creva.

Jabukovo sirće (1 kašika): Ključni sastojak koji niko ne voli, ali koji "ubija" želju za šećerom tokom celog dana.

Kurkuma u prahu (pola kašičice): Najjači prirodni lek protiv upala.

Malo crnog bibera: OBAVEZNO! Bez bibera, vaše telo ne može da upije kurkumu. Biber je "ključ" koji otključava dejstvo kurkume.

Đumbir (narendan ili u prahu): Da vas bukvalno "zapali" iznutra i pokrene cirkulaciju.

Šta se dešava u telu?

Minut 1: Đumbir i biber "šokiraju" sistem i podižu temperaturu tela (termogeneza) – počinjete da trošite kalorije dok sedite.

Minut 5: Jabukovo sirće balansira PH vrednost i šalje signal mozgu da niste gladni.

Minut 10: Kurkuma ulazi u krvotok i kreće u borbu protiv jutarnje ukočenosti i "magle" u glavi.

"PRO" savet za jutarnju rutinu:

Dok ispijate ovaj "shot", uradite 30 sekundi dubokog disanja na otvoren prozor. Kiseonik + ovi sastojci = prirodni "high" koji kafa nikada ne može da zameni.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Popijte ovo na prazan stomak, pre prve kafe: Topi sve što ste pojeli juče i momentalno budi creva

Lifestyle

Najjači jutarnji napitak za jetru i creva: Nadutost nestaje, a probava radi kao sat

Lifestyle

Ovaj napitak je metla za creva: Sve čisti i pomaže kod zatvora, a pravi se od 2 jednostavna sastojka

Lifestyle

LESKOVAČKA MUĆKALICA: Specijalitet koji dolazi sa juga Srbije i koji se pravi od ostataka mesa

Lifestyle

Nesanica postaje prošlost: Svako veče popijte ovaj domaći napitak i brzo utonite u san

Lifestyle

Čaj od 5 sastojaka za 5 minuta čisti creva, regulišete nivo šećera u krvi i topi masti