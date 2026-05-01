KJILOGRAMNI SE TOPE , A CREVA RADE KAO SAT: U jaja za kajganu uvek dodajte jedan sastojak

Kajgana spremljena na ovaj način pravi je spas za svakog ko želi ravan stomak, jer uz jedan tajni sastojak kilogrami nestaju, dok organizam dobija neophodnu energiju i zdravlje.

Dodavanjem ovog lisnatog povrća doručku možete značajno smanjiti upale u telu i, što je najvažnije, sprečiti napade gladi i prejedanje tokom dana.

"Bez obzira da li volite kajganu, omlet ili poširana jaja, svoj obrok možete učiniti još boljim ako vam je cilj da izgubite nekoliko kilograma. I to samo dodavanjem jednog hranljivog zelenog lisnatog povrća – spanaća", navodi se u savetima za zdravu ishranu.

Tajna ove dobitne kombinacije leži u sinergiji vlakana iz spanaća i proteina iz jaja, što ubrzava metabolizam i čuva mišićnu masu.

"Sadržaj vlakana u spanaću može vam pomoći da duže ostanete siti, dok visok unos proteina iz jaja povećava oslobađanje hormona sitosti koji direktno smanjuje apetit", ističe autorka Milica Obradović.

Priprema je brza i jednostavna, a ovaj obrok je idealan za topljenje opasnih visceralnih masti koje se nakupljaju oko struka i trbušnih organa.

"Uključivanje više vlakana i proteina u ishranu, uz ograničavanje šećera i redovno vežbanje, najbolji su način za početak borbe protiv masti na stomaku", zaključuje se u tekstu uz preporuku da se u jaja doda i prstohvat muskatnog oraščića za bolji ukus.

