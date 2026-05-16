7 ključnih stvari koje će vam olakšati mršavljenje kada nemate dovoljno vremena za pripremu hrane

Potpuno razumemo činjenicu da nisu svi ljubitelji fitnesa i teretane. Nekada je lakše prošetati se do prodavnice ili napraviti krug po kraju od znojenja u teratani i vežbanja, pogotovo kada nam je radna nedelja vrlo zahtevna. Ako vam je ovakva situacija poznata, postoje dve stvari - dobre i loše. Loša je u tome da način života bez ikakvog kretanja i barem malo vežbanja dovodi do lošeg zdravlja. Dobra stvar je da možete sagoreti kalorije, smršati i biti u formi bez drastičnog menjanja načina života. Saznajte i kako...

1. Kuvajte unapred

Prema nutricionisti Lisi Moskovic, pronalaženje energije za kuvanje nakon dugog i iscrpljujućeg dana je zaista velika bitka. Umesto toga, ona preporučuje da jedan dan u nedelji (za vikend, kada ne radite) izdvojite za spremanje obroka unapred. Kada ih pripremite, odmah ih sklonite u zamrzivač ili frižider, tako da će vam trebati samo par minuta za spremanje kompletnog ručka.

2. Zdrave grickalice držite uvek na stolu

Većina nas ima običaj da gricka nešto između ručka i večere, pogotovo kada smo “zaglavljeni” za kompjuterskim stolom. Pošto jeobrađena hrana, puna praznih kalorija, uvek tu u blizini teško je odoleti joj. Umesto da se borite sa žudnjom za ovakvom hranom, na stolu uvek ostavite zdrave grickalice poput ovsenih pahuljica, žitarica, svežeg voća, kikirikija, badema itd.

3. Pokrenite se

Ako vaš posao zahteva da sedite veći deo dana, iskoristite to vreme mudro. Umesto da budete nepokretni, manje pauze iskoristite za vežbu nogu. Jednu nogu ispružite (dok sedite) i podižite je 15 puta, dok istovremeno stežete trbušnjake i kvadriceps, a zatim isto ponovite sa drugom nogom. Ne zaboravite da ustanete s vremena na vreme i prošetate se malo, pa makar i do susednog stola za kojim je vaš kolega.

4. Pijte dosta vode

Verovatno već znate da treba da popijete dosta vode u toku dana, ali vas mi nećemo dosađivati sa tim. Dovoljno je da popijete veliku čašu vode pre obroka i sigurno ćete pojesti manje kalorija.

5. Unosite što više proteina

Zamenite jutarnji hleb sa porcijom jaja i ribom. Ovakva hrana je bogata gvožđem, vitaminom D, omega 3 mastima i mnogim amino kiselinama. Na ovaj način ćete podstaći brži i bolji rad metabolizma.

6. Šetajte

Hodajte bukvalno svuda kako biste doveli liniju tela u red. Ako možete, prošetajte se do posla ili do prodavnice za vreme pauze. Malo po malo i dobićete super figuru.

7. Izdvojite 15 minuta

Znamo da se klasifikujete kao osoba koja ne može da vežba jer je mrzi ili nema vremena, ali izdvajanje 15 minuta dva puta nedeljno je zaista malo. Pokušajte da radite klasične vežbe ili makar vežbe istezanja i verujte nam, osećaćete se bolje!

Autor: S.M.