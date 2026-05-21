OBOŽAVAMO DA JE GRICKAMO, A PREPUNA JE PROTEINA I VITAMINA E: Nutricionisti otkrili koja je najbolja zamena za nezdrave čipseve!

Kada je reč o grickalicama, često se čini da moramo da biramo između zdravlja i užitka. Međutim, semenke suncokreta se sve češće izdvajaju kao namirnica koja nudi oboje. Bogate su proteinima, vlaknima, vitaminom E i nizom važnih minerala, zbog čega ih nutricionisti povezuju sa brojnim zdravstvenim koristima. Mogu se jesti same, u salatama ili kao dodatak različitim jelima.

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), 100 grama sirovih semenki suncokreta sadrži gotovo 19 grama proteina. Naučni pregled objavljen u časopisu Food and Humanity navodi da su bogate vitaminom E, snažnim antioksidansom koji pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i podržava imuni sistem. Nutricionistkinja Umo Kalins ističe da sadrže i vitamine B grupe te minerale poput magnezijuma, cinka, gvožđa i kalijuma, piše Vogue.

Šta se krije u semenkama suncokreta?

Istraživanja pokazuju da semenke suncokreta mogu imati pozitivan efekat na zdravlje srca i krvnih sudova zahvaljujući esencijalnim masnim kiselinama i vlaknima. U 100 grama nalazi se i više od sedam grama vlakana, a lekari već dugo upozoravaju da većina ljudi ne unosi dovoljno vlakana kroz ishranu. Ipak, Kalins naglašava da semenke nisu "čudotvoran lek", nego deo uravnotežene ishrane.

Nutricionistkinja objašnjava da prženje može da poboljša ukus i produži rok trajanja semenki, ali i da smanji količinu nekih hranljivih materija osetljivih na toplotu, poput vitamina E i određenih antioksidansa. Studija objavljena u časopisu Food Science & Nutrition pokazala je da je prženje ipak bolji način obrade od kuvanja kada je reč o očuvanju hranljivih materija.

Koliko dnevno smemo da pojedemo?

Kalins preporučuje porciju od oko 30 grama dnevno, odnosno jednu manju šaku očišćenih semenki. Ona upozorava da treba paziti na količinu soli i kalorija, posebno kod jako posoljenih proizvoda.

Semenke suncokreta trebalo bi da izbegavaju osobe koje su alergične na njih, kao i oni koji zbog specifičnih zdravstvenih stanja moraju da ograniče unos natrijuma, fosfora ili kalijuma.





Autor: D.S.