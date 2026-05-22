OPASNOST KOJA VREBA IZ SPAVAĆE SOBE: Kardiolozi upozoravaju – Ova česta noćna navika ozbiljno šteti vašem srcu!

Mnoge večernje navike mogu direktno uticati na kardiovaskularni sistem, a vrhunski stručnjaci upozoravaju da je kvalitetan san daleko važniji nego što mislimo. Tokom spavanja, celo telo se odmara, a srce i krvni sudovi prolaze kroz ključan proces oporavka. Ipak, jedna navika koju praktikuju milioni ljudi širom sveta svesno uništava ovaj balans.

Kardiolozi dr Čeng-Han Čen, dr Nadim Gelu i dr Padma Šenoj posebno upozoravaju na spavanje uz upaljen televizor. Iako mnogima svetlo i zvuci sa ekrana pružaju osećaj ugode ili služe kao pozadinska buka za lakše utonuće u san, ova navika se direktno protivi složenim biološkim mehanizmima tela.

Plavo svetlo i buka drže mozak i srce u stanju uzbune



Liječnici ističu da plavo svetlo koje emituju televizijski ekrani grubo narušava cirkadijalni ritam – odnosno naš unutrašnji sat koji reguliše vreme za spavanje i buđenje.

Kako upaljen ekran opterećuje kardiovaskularni sistem:

- Blokada melatonina: Plavo svetlo drastično smanjuje proizvodnju melatonina, hormona koji je ključan za dubok i okrepljujući san.

- Skok pritiska i pulsa: Gledanje napetih, zastrašujućih ili stresnih sadržaja neposredno pre spavanja aktivira nervni sistem, što momentalno podiže krvni pritisak i ubrzava rad srca.

- Aktivnost mozga: Čak i kada uspete da zaspite, zvuci, muzika i dijalozi sa televizora održavaju vaš mozak aktivnim, sprečavajući telo da uđe u faze dubokog sna u kojima se srce zapravo oporavlja.

- Hronično loš i isprekidan san na duže staze drastično povećava rizik od dobijanja hipertenzije (visokog krvnog pritiska), gojaznosti, ali i dijabetesa tipa 2.

Pravilo "sat vremena bez ekrana" menja sve

Kako biste zaštitili svoje srce i omogućili telu adekvatan odmor, lekari savetuju uvođenje jedne jednostavne, ali efikasne promene: ugasite televizor i mobilni telefon najmanje sat vremena pre odlaska na spavanje.

Ovaj period bez veštačkog osvetljenja omogućava prirodan i nesmetan porast nivoa melatonina u organizmu. Umesto gledanja u ekrane, kardiolozi kao idealnu alternativu preporučuju čitanje knjige, laganu meditaciju ili vežbe dubokog disanja koje će telu poslati jasan signal da je vreme za opuštanje i san.

Autor: D.S.