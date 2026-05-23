MOŽE BITI KOBNO PO ZDRAVLJE! Ako pijete OVE lekove, grejpfrut ne smete ni da PIPNETE – u kombinaciji sa njim postaje ČIST OTROV!

Mnogi su odavno upoznati sa neverovatnim blagodetima grejpfruta. Sa svojom prepoznatljivom, specifičnom gorčinom, ovo voće predstavlja pravu riznicu vitamina i antioksidanata, zbog čega je idealan izbor za početak dana.

Grejpfrut, koji je prirodni hibrid pomorandže i pomela, decenijama se povezuje sa dijetama za mršavljenje. Iako su starije tvrdnje da sadrži enzime koji magično "sagorevaju masti" naučno osporene, nutricionisti ističu da on i te kako ima važno mesto u borbi sa kilogramima.

"Polovina srednjeg grejpfruta sadrži svega 40 do 50 kalorija jer se uglavnom sastoji od vode", objašnjava poznati nutricionista Rob Hobson. "Visok sadržaj vode doprinosi hidrataciji i pomaže vam da se duže osećate sito, što grejpfrut čini laganim, ali savršenim dodatkom svakom obroku."

Šta sve krije ova citrusna bomba?

Grejpfrut je prepun hranljivih materija koje pružaju ogromnu podršku srcu, imunološkom sistemu i metabolizmu, a istovremeno igraju važnu ulogu u kontroli šećera u krvi:

Vlakna i nizak glikemijski indeks: Polovina voćke obezbeđuje oko dva grama vlakana (uglavnom rastvorljivog pektina, koji dokazano poboljšava nivo holesterola i zdravlje creva). Sadržaj ugljenih hidrata je nizak, pa zbog obilja vode sporo podiže šećer u krvi.

Vitamini i antioksidanti: Prepun je vitamina C (za kolagen i imunitet) i vitamina A (iz beta-karotena, naročito u crvenim sortama). Bogat je folatima, kalijumom koji reguliše krvni pritisak i likopenom.

Moćni naringin: Flavonoid koji grejpfrutu daje onaj prepoznatljiv gorak ukus uspešno smanjuje upalne procese i ublažava oksidativni stres koji je glavni krivac za starenje i hronične bolesti.

Ko nikada ne bi smeo da jede grejpfrut?

Iako je izuzetno zdrav, grejpfrut može postati ozbiljna pretnja po zdravlje i život pojedinih grupa ljudi.

"Jedinjenja u ovom voću mogu potpuno da blokiraju rad enzima u tankom crevu koji pomaže u razgradnji mnogih lekova", upozorava Hobson.

Kada je ovaj enzim blokiran, nivo leka u vašem krvotoku može drastično da poraste do potencijalno toksičnih i opasnih nivoa. Ova opasna interakcija može se javiti čak i pri konzumaciji malih količina voća, a njen efekat u organizmu može da traje duže od 24 sata!

Ukoliko koristite neke od sledećih lekova na recept, nikada nemojte jesti grejpfrut pre konsultacije sa lekarom ili farmaceutom:

- Određeni statini (lekovi za snižavanje holesterola)

- Pojedini blokatori kalcijumovih kanala (lekovi za povišeni krvni pritisak)

- Određeni lekovi protiv anksioznosti i depresije

- Pojedini imunosupresivi i specifični lekovi za aritmiju

Celo voće je uvek bolji izbor od soka

Stručnjaci uvek savetuju da prednost date celoj voćki. Ceđenjem se uklanja najveći deo dragocenih vlakana, čime šećer postaje lakše dostupan telu i brzo skače. Ako ipak pijete čist sok od grejpfruta, ograničite se na 150 ml i obavezno ga popijte uz obrok kako biste usporili apsorpciju glukoze.

Savet plus za savršen obrok: Nutricionisti preporučuju da grejpfrut kombinujete sa zdravim mastima i proteinima. Idealno je da ga ukrstite sa jogurtom, orasima ili semenkama za doručak, ili da njegove kriške ubacite u salatu sa rukolom, maslinovim uljem i grilovanom ribom. Vitamin C iz grejpfruta će tako drastično poboljšati apsorpciju gvožđa iz zeleniša!

Napomena: Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke i promene u ishrani obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.

Autor: D.S.