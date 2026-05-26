SPAS OD TROPSKIH NOĆI! Stručnjaci otkrivaju šta morate da jedete, a šta nikako ne smete da unosite tokom velikih vrućina!

Toplotni talas donosi sve više noćne temperature zbog kojih se telo teže hladi, što često remeti san. Mnogi zato piju više vode kako bi sprečili dehidrataciju, no pojedine namirnice takođe mogu pomoći u rashlađivanju organizma, a istovremeno smanjiti neugodne noćne odlaske u toalet.

Maryanne Taylor, savetnica za spavanje i osnivačica The Sleep Works, objasnila je kako su svetlost i temperatura dva glavna faktora koja utiču na san tokom vrućina. Iako je pijenje vode ključno za hidrataciju, veće količine tečnosti mogu značiti i češće posete kupatilu.

Kako bi se to izbeglo, Taylor preporučuje pojačan unos tečnosti tokom dana, a smanjenje sat do dva pre spavanja. Za one koji žele smanjiti večernji unos pića, predlaže namirnice bogate vodom.

"Unos tečnosti kroz hranu takođe može pomoći da ostanete hidrirani bez pretvorno čestih odlazaka u toalet", rekla je ona i dodala da će pomoći ako jedete krastavce, lubenicu i celer, namirnice koje su izuzetno bogate vodom.

Hidratacija hranom

Krastavac, na primer, sadrži otprilike 95 posto vode, što znači da direktno doprinosi ukupnom unosu tečnosti. Sadrži i umerene količine kalijuma i magnezijuma koji pomažu u regulaciji tečnosti u ćelijama i izvan njih.

Lubenica se takođe pokazala korisnom tokom vrućina zbog visokog udela vode, prirodnih šećera i hranjivih materija koje pomažu u hidrataciji i oporavku. Budući da se uglavnom sastoji od vode i lako je svarljiva, može biti posebno osvežavajuća na visokim temperaturama. Poput krastavca, i celer sadrži oko 95 posto vode, što ga čini još jednom odličnom opcijom za hidrataciju tokom toplotnog talasa.

Šta izbegavati po velikim vrućinama

S druge strane, određenu hranu i pića najbolje je izbegavati za vreme ekstremnih vrućina, savetuje Phil Beard, nutricionista iz kompanije Viridian Nutrition.

"Tokom toplotnog talasa izbegavajte tešku, masnu hranu, začinjena jela i prevelik unos proteina jer takva hrana stvara telesnu toplinu i teže se vari", rekao je on. "Ograničite alkohol, koji dehidrira i ometa regulaciju temperature, te budite umereni sa kafom i čajem jer mogu pogoršati dehidrataciju."

Iako se ledeno piće može činiti kao idealan način za rashlađivanje, Beard upozorava da bi moglo izazvati želudačne tegobe.

"Umesto toga, birajte namirnice bogate vodom poput lubenice i krastavaca i pijte dovoljno vode, kokosove vode ili biljnih čajeva", naglasio je. "Odabir lagane hrane koja hladi pomaže vašem telu da održi ravnotežu pri ekstremnim vrućinama."

Iako je sladoled mnogima omiljena letnja poslastica, dr Alasdair Scott iz Selpha kaže da zbog njega telu zapravo može postati još toplije.

"Sladoled je uopšteno bogat mastima, proteinima i ugljenim hidratima, a telo se zagreva dok vari tu hranu", objasnio je. Pojašnjava kako, iako sladoled pruža trenutni osećaj hlađenja, telo brzo ponovo počinje proizvoditi toplinu tokom varenja.

Autor: D.S.