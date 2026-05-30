Vitamin C leti? Evo kada vam zaista treba dodatni unos, a kada samo bacate novac

Mnogi veruju da je vitamin C rezervisan za zimu i grip, ali stručnjaci upozoravaju da organizmu može zatrebati i tokom toplijih meseci

Vitamin C se najčešće povezuje sa hladnim danima, virusima i sezonom gripa, pa mnogi čim dođe proleće automatski prestaju da ga uzimaju. Ipak, organizam tokom toplijih meseci prolazi kroz potpuno drugačije izazove — više znojenja, jače UV zračenje, češće putovanje, promene ritma spavanja i povećan fizički napor mogu uticati na imunitet i nivo energije. Upravo zato pitanje da li vitamin C treba koristiti i tokom proleća, leta i rane jeseni postaje sve aktuelnije.

Stručnjaci objašnjavaju da vitamin C nije važan samo za imunitet, već i za stvaranje kolagena, zdravlje kože, krvnih sudova i zaštitu ćelija od oksidativnog stresa. Tokom leta koža je više izložena suncu, pa organizam troši više antioksidanasa kako bi se zaštitio od oštećenja izazvanih UV zracima. Zbog toga pojedini nutricionisti smatraju da umeren dodatni unos može imati smisla čak i kada nema prehlada.

Ipak, ključna stvar je način ishrane. Ako osoba svakodnevno unosi dovoljno svežeg voća i povrća — poput paprika, jagoda, citrusa, kivija i paradajza — velike su šanse da već dobija sasvim dovoljno vitamina C iz hrane. Problem nastaje kod ljudi koji preskaču obroke, jedu industrijski prerađenu hranu ili su često pod stresom, jer tada potrebe organizma mogu biti povećane.

Posebnu pažnju trebalo bi da obrate pušači, osobe koje intenzivno treniraju, kao i oni koji su često izloženi suncu i visokim temperaturama. Kod njih se vitamin C brže troši, pa suplementacija može pomoći da se organizam lakše izbori sa umorom i padom energije. Ipak, lekari upozoravaju da preterivanje nema efekta — višak vitamina C telo uglavnom izbacuje, a prevelike doze mogu izazvati stomačne tegobe.

Zaključak stručnjaka je jednostavan: vitamin C nije zimski vitamin, ali ni suplement koji treba uzimati naslepo tokom cele godine. Najvažnije je osluškivati potrebe organizma, voditi računa o ishrani i ne očekivati da jedna tableta može zameniti zdrav način života.

Autor: S.Paunović